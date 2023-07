Moeilijke gesprekken over fiscale hervorming: voorzet De Croo botst op rood-groene muur

De gesprekken voor een grote fiscale hervorming lopen moeizaam. Rood en groen klagen over te blauwe plannen.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) krijgt van de socialisten en groenen in zijn regering de wind van voren vanwege de fiscale voor­stellen die hij maandag op tafel heeft gelegd. Die wind heeft hij deels zelf gezaaid, en niet alleen met die voorstellen. De Croo heeft vorige week immers de macht hele­maal naar zich toe getrokken bij Open VLD. Sinds het vertrek van Egbert Lachaert als Open VLD-voorzitter is De Croo behalve premier ook waarnemend voorzitter. Het zat eraan te komen dat men hem die dubbele pet snel zou verwijten.

In de nota van De Croo is onder meer sprake van een beperking van de uitkering voor langdurig werklozen als ze drie keer een opleiding voor een knelpuntberoep weigeren. Ook op het vlak van job­uitval wil De Croo stappen zetten, zowel in de preventie ervan als in de snellere re-integratie van wie door ziekte of een ongeval uitvalt.

Huisvrouwen

Daar kwamen nog de voorstellen bovenop die Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne afgelopen weekend had gedaan. Hij wil huisvrouwen activeren. Een voorstel is om te snoeien in de werkloosheidsuitkering. Een werkloze met een partner die ook niet werkt, krijgt nu een hogere uitkering. Van Quickenborne wil dat laten zakken naar de uitkering van een alleenstaande werkloze. ‘We moeten die mensen activeren. Er is daar een enorm reservoir, zo’n 50.000 mensen’, zei hij in het Nieuwsblad. ‘Ze moeten werken, ze moeten ingeschreven worden bij de VDAB. Als je een huisvrouw wil zijn, oké, maar dan wel op je eigen kosten.’ De liberalen willen voorts het systeem van flexi-jobs uitbreiden en een deel van de welvaartsenveloppe heroriënteren van uitkeringen naar de laagste lonen.

Socialisten en groenen staan huiverachtig tegenover die hervormingen. Bij de PS schuwt men de hyperbolen niet en is er al sprake van ‘horror’. Bij Ecolo wordt opgemerkt dat al die arbeidsmarktvoorstellen eigenlijk buiten de peri­meter vallen van de gesprekken over een fiscale hervorming. Zelfs die fiscale hervorming zou men volgens het regeerakkoord alleen maar voorbereiden.

835 euro extra

Dat laatste mag dan kloppen, maar de politieke realiteit en de opbouw richting een fiscale hervorming maken dat het intussen geen optie meer is om niets te doen. De fiscale plannen zijn ook al veel minder ambitieus dan de voorstellen waar minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) oorspronkelijk mee kwam aanzetten. Met drie fiscale maatregelen – het optrekken van de belastingvrije som, het schuiven met het belastingtarief van 45 procent en een ruimere werkbonus – wilde hij werkenden vanaf volgend jaar op jaarbasis minstens 835 euro extra netto op de rekening te kunnen bieden. Een plan van meer dan 5 miljard euro.

PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne gaf in een interview in De Standaard aan dat 2 of 3 miljard ook wel zou volstaan. In de laatste plannen zou het daadwerkelijk gaan om zo’n 2 miljard. Ook het voornemen om via een verhoging van de belastingvrije som te werken, werd gelost. Met die techniek zouden werkenden wel meer overhouden, maar zouden de gewesten, die een deel van de personenbelasting krijgen, de miljarden­inspanning te hard voelen in hun begroting. Ook de aanpassingen van de btw-tarieven, waar de PS tegen fulmineerde omdat die tot een duurdere winkelkar zouden leiden, zijn afgezwakt.

Andere voorstellen aan inkomstenzijde, zoals een hogere effectentaks, stoten op verzet van de Franstalige liberalen. Bij de MR zijn ze het trouwens beu om steeds als boeman neergezet te worden, terwijl een ander groot dossier, de pensioenhervorming van minister Karine Lalieux (PS), ook op zich laat wachten.

De regeringskern kwam maandagavond opnieuw bijeen om de gesprekken voort te zetten. Snel resultaat werd niet verwacht. ‘Dit zal niet landen voor 21 juli, hoor’, aldus een betrokkene.

