Rusland en Saudi-Arabië hebben maandag aangekondigd de olieleveringen in augustus te beperken. Daardoor stegen de olieprijzen op de internationale markten.

Rusland kondigde aan dat het de uitvoer van ruwe olie in augustus met 500.000 vaten per dag zal verlagen. De maatregel moet helpen om ‘de markt in evenwicht te houden’, zei de Russische vicepremier Alexander Novak.

Saudi-Arabië liet weten dat het de eerdere beperking van de olieproductie met een miljoen vaten per dag aanhoudt. Die beperking startte in juli en blijft ook in augustus van kracht. Het koninkrijk produceert daardoor nog zowat 9 miljoen vaten per dag, het laagste niveau in meerdere jaren.

De prijs van Brent-olie steeg na de aankondigingen met 1,3 procent, tot 76,39 dollar per vat in Londen.