Man in levensgevaar na verkeersagressie met speedpedelec

Een 72-jarige fietser is zondag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een val in een gracht in Veldegem. Uit onderzoek van de politie zou blijken dat het om verkeersagressie door de bestuurder van een speedpedelec.

De twee zouden in een discussie beland zijn omdat er sprake was van hinderlijk gedrag. De bestuurder van de speedpedelec zou de fietser in de gracht hebben geduwd, waar hij slecht neerkwam. De man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nog steeds verblijft.

De politie kon de vermoedelijke dader intussen opsporen. ‘De man werd intussen voorgeleid voor de onderzoeksrechter’, meldt het parket van West-Vlaanderen. Hij is vrijgelaten onder voorwaarden.

Lees ook