De relschoppers in Frankrijk viseren niet alleen auto’s en vuilnisbakken, maar ook gemeentehuizen en burgemeesters. Het geweld wordt steeds intenser. ‘Dit hebben we nog nooit meegemaakt.’

Op een bankje voor het gemeentehuis van Mons-en-Barœul steekt burgemeester Rudy Elegeest zijn sjerp de lucht in. ‘Hij lag in mijn kantoor’, spreekt hij de menigte toe. ‘Maar hij is niet in vlammen opgegaan ...