VRT haalt volgend jaar De droomfabriek’ weer van stal

Bart Peeters (63) en Gloria Monserez (21) blazen met ‘De droomfabriek’ een van de meest legendarische VRT-programma’s nieuw leven in.

De televisieshow haalde tussen 1989 en 1999 zeven seizoenen. De droomfabriek en later De nieuwe droomfabriek stuntten door elke vrijdagavond op TV 1 ruim anderhalf uur live te gaan. Kijkers konden brieven insturen met hun hartenwens. Wekelijks stemden meer dan een miljoen mensen op het programma af.

Het winkeltje draaide op volle toeren: over 74 afleveringen werden 216 dromen vervuld. Grote, kleine, pakkende of soms heerlijk triviale. Van stuntvliegen tot de Backstreet Boys ontmoeten. Met het ‘Droomfabriekbeertje’ had het programma een eigen mascotte.

Bart Peeters presenteerde de eerste vijf seizoenen, tussen 1989 en 1995, met als copresentatoren Pascale De Boosere , Rani De Coninck en Sabine De Vos. Hij trok de deur achter zich dicht toen hij overstapte naar VTM. Het laatste seizoen werd gepresenteerd door Johan Terryn en Tine Van den Brande.

Escapisme

De droomfabriek maakte twee jaar geleden een minicomeback, als rubriek in Iedereen beroemd. Een volwaardige doorstart leek toen niet aan de orde. ‘Ik denk dat er intussen weer ruimte is voor familie­programma’s’, zegt Peeters. ‘Voor wat weleens nattehaartjestelevisie wordt genoemd. Twee jaar geleden was de allergrootste droom om verlost te zijn van corona. De wereld ziet er intussen niet bepaald rooskleuriger uit, maar net daarom is het belangrijk dat we opnieuw durven te dromen. Het is ­escapisme: mogen zien wat er in Vlaanderen leeft aan grote en kleine dromen.’

Hoe de nieuwe versie van De droomfabriek er precies zal uitzien – live of niet – wordt nog besproken. Al zijn afleveringen van anderhalf uur intussen uit den boze. ‘Ik beken: het ging soms traag’, zegt Peeters.

Het programma, gerealiseerd door het productiehuis De chinezen, komt voor de gelegenheid met de oude vertrouwde gele briefkaart op de proppen. Geheel volgens de tijdgeest is die ook voorzien van een QR-code.

Er zijn mogelijkheden genoeg om een voorstel te doen, zegt Monserez. ‘Maak een filmpje, mail ons, stuur je droom in via VRT Max … en hou je vooral niet in. Het mag een spectaculaire wens zijn, of net een piepkleine, met een mooi persoonlijk verhaal. Ik ben benieuwd naar wat we te lezen gaan krijgen. En ik kijk vooral uit naar de samenwerking met Bart. Hij brengt zo’n goeie energie mee.’

