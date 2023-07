Australische politie start nieuwe zoekactie naar Belgische toeriste

De Australische politie plant dinsdag een nieuwe zoekactie naar de Belgische toeriste Céline Cremer bij de Philosopher Falls in de buurt van de plaats Waratah in het noordwesten van Tasmanië. ‘We doen dit in een poging om antwoorden te vinden voor de familie van Celine, voordat we beginnen met het terugschroeven van de zoektocht’, klinkt het in een mededeling.

Volgens de politie is bij de zoektocht naar de vermiste Belgische ‘een breed scala aan middelen ingezet’, waaronder grondpersoneel, drones en helikopters. Die inspanningen zijn voorlopig tevergeefs.

‘De weersomstandigheden zijn uitdagend geweest, met vriestemperaturen, sneeuw, regen en harde wind’, klinkt het nog. Bij de nieuwe zoekactie dinsdag belooft de politie ‘meer middelen in te zetten’.

Vorige week stelden experts dat de weersomstandigheden zo slecht zijn dat de kans zeer klein is dat de jonge vrouw het zou overleven in de wildernis.

Cremer was voor het laatst gezien op 17 juni in het plaatsje Waratah, op een tiental kilometer van de wandeling naar de Philosopher Falls. Haar auto staat sinds zeker 20 juni op de parking aan de start van de wandeling.

Alles wijst er volgens de speurders op dat de vrouw alleen reisde. Een van de pistes die wordt onderzocht is dat ze verloren is gelopen. De Belgische was een onervaren wandelaarster en uitgerust voor een lichte dagtocht.

Het wandelpad blijft gesloten voor het publiek.

