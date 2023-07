AB InBev-familie mag meerderheidsbelang nemen in Tony’s Chocolonely

De familie De Spoelberch heeft maandag de toestemming gekregen van de Nederlandse mededingingsautoriteit ACM om met haar investeringsvehikel Verlinvest een meerderheidsbelang te nemen in de Nederlandse producent van ethische chocolade Tony’s Chocolonely.

De familie De Spoelberch is een van de historische families achter biergigant AB InBev. Midden juni had zij al bekendgemaakt dat zij in het kader van een kapitaalronde van 20 miljoen euro haar belang in Tony’s Chocolonely zou uitbreiden van 43,1 procent naar 55,9 procent van de aandelen. Verlinvest had eerder al net de helft (50,1 procent) van de stemrechten bij de chocoladeproducent in handen, dat wordt nu 64,2 procent.

De transactie moest nog wel goedgekeurd worden door de Nederlandse mededingingsautoriteit. Ook die horde is nu genomen. ‘Verlinvest mag uitsluitende zeggenschap verkrijgen over Tony’s Chocolonely’, klinkt de mededeling waarmee de Autoriteit Consumenten & Markt maandag het licht op groen zette. ‘Er is geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significantie wijze zal belemmeren.’

Met de operatie is een bedrag van 20 miljoen euro gemoeid. Tony’s Chocolonely wil met dat geld zijn internationale groei versnellen.