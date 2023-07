Tiental doden bij gevechten tussen M23 en lokale milities in oosten van Congo

In Noord-Kivu, een provincie in het oosten van de Democratische Republiek Congo, zijn zondag een tiental doden en nog eens verschillende gewonden gevallen bij gevechten tussen M23-rebellen en lokale militieleden. Dat meldt VN-radio Okapi maandag op basis van lokale bronnen.

Het geweld vond plaats in het dorp Nturo, ten noordwesten van de provinciehoofdstad Goma. Volgens lokale organisaties gaat het om botsingen tussen rebellengroep M23 en lokale gewapende groepen. Het is moeilijk om een precieze balans te maken van het aantal slachtoffers, benadrukt Radio Okapi.

Versterking

Nog volgens de zender zouden zondag honderden M23-rebellen door de stad Kinihira zijn getrokken, nog meer in het oosten van het land. De troepen zouden afkomstig zijn van een trainingscentrum van de rebellen in Chanzu en worden naar verluidt ingezet als versterking aan verschillende fronten.

In het oosten van Congo vechten verschillende gewapende groepen al decennialang een conflict uit. In de provincie Noord-Kivu heeft rebellengroep M23 sinds november 2021 grote delen van het grondstofrijke gebied in handen.