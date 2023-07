Gent maakt plannen klaar voor nieuw Smak

Via een Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester komt er een architectuurwedstrijd voor het Smak. Die moet duidelijk maken hoe een nieuw museum er kan uitzien. En hoe duur het is.

Het Gentse museum voor hedendaagse kunst Smak maakt al langer duidelijk dat zijn gebouw te klein is. Directeur Philippe Van Cauteren selecteerde vijfhonderd kernobjecten uit de collectie die niet gepresenteerd kunnen worden in het huidige gebouw. Door de verouderde klimaatregeling en ventilatie haalt het Smak ook moeilijk belangrijke bruiklenen binnen.

De stad Gent heeft vanaf het begin van deze legislatuur geïnvesteerd in een masterplan en een haalbaarheidsstudie. Daar kwam het idee uit voort om het gebouw te verbinden met het uiteinde van de Floraliënhal, dat achter het museum ligt. De grote vraag is hoe beide best geconnecteerd worden.

Tussen de kop en de staart ligt een langgerekte ruggengraat. Boven de grond zouden de zijwanden opengewerkt kunnen worden tot een publieke ruimte, als overdekt park. Het ondergrondse gedeelte zou uitgebreid kunnen worden voor een kunstdepot van het Smak.

Om de ideeën daaromtrent aan te scherpen, is er een Open Oproep gelanceerd. Die wedstrijd wordt begeleid door de Vlaamse Bouwmeester. Zijn jury zal dit najaar vijf bureaus aanduiden die hun voorstel verder verfijnen. Volgende ­zomer is de laureaat bekend.

‘Tegen de zomer van 2024 moet duidelijk zijn hoe het nieuwe Smak er kan gaan uitzien’, zegt de Gentse schepen voor Cultuur Sami Souguir (Open VLD). ‘Voor de wedstrijd werken we met een indicatieve raming van 80 tot 90 miljoen euro. Tegen de zomer zouden we zicht moeten hebben op een preciezere budgettering. De stad Gent wil haar huiswerk klaar hebben tegen de volgende legislatuur. De nieuwe bestuursploeg moet beslissen of ze dit project dan opneemt.’

