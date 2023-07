Ingrid De Putter overleden

Ingrid De Putter (66) is overleden. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Ingrid De Putter was in de beginjaren van de commerciële zender het anker van het VTM Nieuws.

Ingrid De Putter begon haar carrière bij de openbare omroep BRT, waar ze voor teletekst werkte. Toen VTM in 1989 van start ging, stapte ze over naar de commerciële zender. Ze ging er aan de slag als journaliste en snel ook als anker van VTM Nieuws. Ze presenteerde ook het opsporingsprogramma ‘Oproep 2020’ en was als ‘wijze’ te zien in ‘Recht van antwoord’, een programma dat werd gepresenteerd door Goedele Liekens.

In 2004 moest ze noodgedwongen stoppen als schermgezicht, vanwege een oogprobleem. Ze kon de autocue niet meer lezen. Ze ging achter de schermen werken en werd eindredacteur.

Ingrid De Putter stond ook bekend voor haar grote passie voor wijn. Samen met haar man Vivant werd ze medeoprichter van Commanderij Leuven, de Leuvense afdeling van de Vlaamse Wijngilde. Ze werd lid van wijnjury’s en werd in 2006 verkozen als ambassadeur op de Wine World Taster of the Year, een Vlaams evenement over wijn.

