Dove bokser vecht tegen de uppercuts van het leven

In Small, slow but steady gaat een dove bokser de strijd aan met de tegenslagen op haar weg.

Small, slow but steady Van: Shô Miyake

Met: Yukino Kishii (99 min.)

In de bioscoop

Zonder conflict geen verhaal. Vind maar eens een verhalenverteller die zich niet naar dat principe schikt ­nadat het keer op keer door diens strot geramd werd. Ze zijn er hoor, maar ze zijn niet dik gezaaid in onze contreien. Voor een publiek hier is dat ook wel fijn, geconfronteerd ­worden met een probleem en zien dat het opgelost wordt.

Maar in Japan denken ze daar een beetje anders over. Al moet het hoofdpersonage Keiko in Small, slow but steady ook wel het hoofd bieden aan een voor haar groot probleem: de boksschool waar ze traint moet sluiten en bovendien is de voorzitter van de club ook nog eens ziek.

Die ellende heeft Keiko zien aankomen. Voor een professioneel bokser mag ze dan misschien te klein en te traag zijn – en het feit dat ze doof is, maakt het eigenlijk ook levens­gevaarlijk voor haar om de ring in te stappen – maar ze beschikt over een goed stel arendsogen. Ze ziet de klappen al komen nog voor haar ­opponent besloten heeft om ze uit te delen. In de ring weet ze perfect hoe ze moet reageren. Buiten het canvas is het een ander verhaal.

Trage wurggreep

Net dat andere verhaal probeert Small, slow but steady te schetsen. Niet door het grote conflict definitief te proberen oplossen, maar door de aandacht te verleggen naar de kleine ontmoetingen die Keiko heeft met de mensen rond haar.

Zo is er haar broer die muziek maakt, maar zijn huur niet betaalt. Of haar collega die met een basis­niveau gebarentaal en liplezen met haar contact probeert te leggen. En er is haar moeder, die amper durft te kijken als ze aan het vechten is. Alle foto’s die ze maakt, zijn dan ook wazig. Het zijn die ­kleine ontmoetingen die Keiko voortstuwen, terwijl ze balanceert tussen vechten of vrede nemen met wat komen zal.

Met behulp van waaiers als wekkers en knipperlichten als deurbellen schetst de film een poëtisch ­portret van de alledaagsheid van het leven van een dove topsporter. Het levert misschien geen emotionele uppercut op, maar klemt je in alle stilte en eenzaamheid gaandeweg wel in een trage wurggreep.

Lees ook