Hoe smeer ik mijn kind in tegen de zon?

Veiligheid houdt ons bezig, zeker als het over jonge kinderen gaat. Het bewijs: een groeiend aanbod aan zonnecrèmes en -sprays voor die doelgroep. Maar wat heeft die jonge huid nu precies nodig? En wat kun je beter mijden?

Iedere huid vraagt bescherming tegen schadelijke uv-stralen, maar hoe jonger de huid, hoe dwingender die boodschap. ‘De eerste levensjaren zijn bepalend voor latere risico’s op huidkanker’, zegt Lieve Brochez, dermatologe en huidkankerspecialiste aan het UZ Gent. Uit migratiestudies bleek bijvoorbeeld dat mensen die als kind naar het zonnige Australië verhuisden, een gevoelig hoger risico liepen dan wie op latere leeftijd migreerde. Anders gezegd: van veel huidkankers die vandaag de kop opsteken, werd de kiem gelegd in de kindertijd.

Voor we tubes en sprays uit de kast halen: geen enkele crème kan op tegen een laagje textiel. ‘Kleding geeft nog steeds de beste bescherming’, zegt Brochez. ‘Kies voor een gekleurd T-shirt, een langer shortje en een zonnehoed.’ Gaat het kleine grut het water in? Dan is een uv-beschermend pakje de veiligste optie. Een zuigeling houd je het best helemaal uit de zon. ‘Een kinderhuid, en zeker die van een baby, absorbeert gemakkelijk producten’, legt Brochez uit. ‘Ingrediënten van een zonnecrème kunnen zo gemakkelijker in de bloedbaan terechtkomen. Hoewel we niet met zekerheid weten of dat schadelijk is, is het beter om voorzichtig te zijn.’

Chemisch of mineraal?

Toch op wandel met de baby? Beperk de huidoppervlakte die je moet insmeren en kies altijd voor een 100 procent minerale zonnecrème. Zo’n crème legt een fysieke beschermingslaag op de huid, in tegenstelling tot chemische filters, die in de huid dringen en daar een beschermende reactie teweegbrengen.

Ook voor iets oudere kinderen grijp je het best naar een product dat is ontwikkeld voor de gevoelige kinderhuid en met een minimale beschermingsfactor 50. Vanaf de leeftijd van 1 à 2 jaar kun je ook producten met chemische filters smeren. Het voordeel van dergelijke ‘reguliere’ zonnecrèmes is dat ze wat beter bestand zijn tegen water of zand.

Wat met hormoonverstorende stoffen?

De afgelopen jaren groeide de controverse over sommige veel gebruikte chemische uv- filters. Zo zouden octinoxaat, homosalaat of oxybenzon hormoonverstorend werken. ‘Onderzoek heeft inderdaad uitgewezen dat sommige uv-filters veel gemakkelijker door het lichaam worden opgenomen dan onderzoekers dachten’, zegt Brochez. ‘Van oxybenzon werden bijvoorbeeld lang na gebruik nog sporen teruggevonden in het bloed.’

Of dat ook gevaarlijk is, moet verder onderzocht worden. ‘Sommige stoffen worden gelinkt aan verstoorde hormoonspiegels, maar een oorzakelijk verband is voorlopig niet aangetoond’, verduidelijkt de dermatologe. ‘Het risico van niet smeren, is nog altijd veel groter dan dat van wel smeren.’

Wie het risico liever helemaal uitsluit, kan ook voor oudere kinderen kiezen voor een volledig minerale zonnecrème. Vroeger vond je die uitsluitend bij de apotheek of in de biowinkel, maar ondertussen omarmden zowat alle merken de minerale optie. Zo lanceerden Belgische merken Rainpharma en Self de afgelopen jaren minerale zonnecrèmes en brachten ook cosmeticareuzen Nivea en Lancaster onlangs minerale producten voor kinderen op de markt.

Wat zijn nanodeeltjes?

Het grote nadeel van zo’n minerale bescherming is dat ze een witte waas achterlaat op de huid. Op dat laatste hebben cosmeticareuzen nu wat gevonden: ze knippen minerale filters als zinkoxide en titaniumdioxide als het ware in stukjes, waardoor die zich gemakkelijker laten uitsmeren. Rond die ‘nanotechnologie’ bestaat ook controverse, want dringen die kleine deeltjes niet ons lichaam binnen? Brochez: ‘Voorlopig vonden wetenschappers geen bewijs dat nanodeeltjes diep de huid binnendringen of in de bloedbaan terechtkomen. Maar het is een nieuwe technologie die nog volop wordt onderzocht.’

Diezelfde wetenschappers raden wel af om voor kinderen zonnecrème met nanodeeltjes in sprayvorm te gebruiken, omdat het risico bestaat dat we de deeltjes inademen. Wie al een spray kocht, houdt het ook mits voorwaarden veilig: verstuif in openlucht en spray nooit direct in het gelaat van je kinderen.

En het milieu?

Sinds 2018 zijn in Hawaï zonnecrèmes met filters oxybenzon en octinoxaat officieel verboden. Onderzoek heeft aangetoond dat de stoffen schadelijk zijn voor het lokale mariene leven. De stoffen, die in het water komen door surfers en zwemmers, leiden onder meer tot een verkleuring van de koraalriffen.

Sinds de wet in Hawaï laten steeds meer producenten de filters links liggen. Heeft jouw zonnecrème een sticker met ‘ocean friendly’ of ‘formula respectful of marine life’, dan zitten bovengenoemde filters er niet in. Let wel: die vermelding garandeert nog geen 100 procent ecologisch product. Zonnecrèmes bevatten, zoals veel andere cosmetica, vaak microplastics, die via de afvoer ook terechtkomen in zeeën en oceanen. Wil je zeker zijn dat de zonnecrème voor je oogappels ook vrij is van microplastics? Dan kun je het etiket scannen met de app Beat the microbead.

Wanneer en hoe vaak smeren?

Dat we onze kinderen bij 30 graden maar beter goed beschermd het strand op sturen, weten we allemaal. Maar ook de eerste lentezon kan tere velletjes schaden. ‘Eigenlijk mag je niet afgaan op de temperatuur’, zegt Brochez. ‘Die komt van de infraroodstralen van de zon, maar het zijn de uv-stralen die gevaarlijk zijn.’ Plannen om lang naar buiten te gaan? Check dan even het weerbericht. ‘Vanaf een uv-index van 3 à 4 raad ik aan om bescherming aan te brengen, zeker bij een bleke huid.’

Gebruik je een zonnecrème met chemische filters? Hou dan rekening met een inwerktijd van een halfuurtje. Een product met minerale filters biedt meteen bescherming. Smeer je kinderen om de twee uur opnieuw in en herhaal altijd als ze uit het water komen.

Nog een restje zonnecrème in de kast staan van vorige zomer? In dat geval is spaarzaamheid niet altijd de beste keuze. ‘Zodra een zonnecrème is geopend, start er een verval’, legt Brochez uit. ‘Volg daarom altijd de aanwijzing van de verpakking. Staat daarop dat je het product 6 maanden na opening kunt bewaren? Dan ben je na 6 maanden niet langer zeker van een goede bescherming.’

Dit artikel verscheen op 19 juni 2021.

