Tomatensalade en yoghurt met limoen en kardemom

Het is altijd een beetje feest met Yotam Ottolenghi. Niet altijd de meest eenvoudige gerechten, maar wel top en gegarandeerd succes.

‘Dit recept bevat enkele handige ideeën om mee verder te gaan. Allereerst de tijdloze combinatie van tomaten en fijngesneden sjalot, die de basis vormt voor een oneindig aantal salades. De eenvoudigste ervan bevat alleen een sprenkeling olie en een scheut azijn. Dan is er een dressing van yoghurt, zachte geitenkaas en knoflook die simpelweg door elkaar zijn geroerd; erg lekker in bijvoorbeeld een aardappel- of komkommersalade (voeg alleen citroensap en wat olijfolie toe). Tot slot lijken tomaten, limoen en kardemom misschien niet zo’n bekende combinatie, maar wij zijn er absoluut heel dol op, ofwel in een salade of als ze samen worden gegaard, zoals in de zoete aardappel in een tomaten-limoensaus met kardemom. We bevelen u ten zeerste aan het eens te proberen. Geef er brood bij om de tomatensaus mee op te deppen.’

Ingrediënten

- 70 g yoghurt Griekse stijl

- 50 g zachte geitenkaas zonder korst

- ½ kleine teen knoflook, geperst

- 1-2 limoenen: haal er met een fijne rasp 1 theel. schil af, en pers er 1½ eetl. sap uit

- 15 kardemompeulen, peulen verwijderd en zaadjes fijn gekneusd (¾ theel.)

- 1 grote groene chilipeper, fijngehakt (zaadlijsten verwijderd voor een minder pittig resultaat)

500 g rijpe, zoete cherrytomaatjes, gehalveerd (of elke andere soort lekkere, zoete tomaten die u kunt vinden)

- 1 grote banaansjalot, in dunne ringen (60 g)

- 60 ml olijfolie

- 10 g muntblaadjes, grofgescheurd

- zout

Bereiding

- Meng de yoghurt, geitenkaas, knoflook en een snuf zout in een grote mengkom glad. Voeg de helft van de limoenrasp, de helft van de gekneusde kardemom en de helft van de chilipeper toe en roer alles door elkaar.

- Meng in een andere schaal de tomaten met de sjalot, het limoensap, 2 eetlepels olie en ½ theelepel zout met de overgebleven limoenrasp, kardemom en chilipeper en voeg het yoghurtmengsel en de munt toe. Meng alles heel losjes door elkaar, maar maak het niet helemaal glad; het rood van de tomaten en het groen van de munt moeten hier en daar zichtbaar zijn. Stort de salade op een bord, besprenkel hem met de overgebleven 2 eetlepels olie en dien hem op.

Recept: Yotam Ottolenghi

