Eerste hulp bij kofferkoorts

Vakantie, dat is die tijd van het jaar waarin je eindelijk rust hebt en helemaal geen zorgen aan je hoofd. Tenzij je natuurlijk vakantiestress hebt. Bij het inpakken bijvoorbeeld, bij aankomst, en misschien weer bij de terugtocht. Hoe wordt reizen echt ontspannend?

De opwinding van het vertrekken, de verrassing bij het aankomen, het zalige nietsdoen: zien we vakantie zo niet het liefst? We dromen van tijd om nieuwe plekken te zien – en meer nog: om elkaar te herontdekken. Maar vaak verloopt vakantie niet zo, zegt Ondrej Mitas, toerismedocent aan de universiteit van Breda. ‘Veel te vaak gaat vakantie gepaard met stress. De dagen voor vertrek, het reizen zelf en het aankomen zijn pijnpunten. En die komen als een spiegeleffect terug op het einde. Onderzoek wijst uit dat het beste deel van een vakantie in het midden ligt.’

Dat lijkt verre van ideaal, want zoveel vakantie hebben we niet. Volgens onderzoeks- en adviesbureau WES (Belgian Travel Market) duurt de zomervakantie van de Belg gemiddeld acht tot negen nachten. Die periode móét goed zijn. Liefst ook erg ontspannend, en daarvoor doen we paradoxaal genoeg veel inspanningen. In 2013 stelde Jeroen Nawijn in een onderzoek bij 96 Nederlanders vast hoe hun gezondheid en welzijn in de twee weken voor vertrek danig zakten, omdat mensen dan gauw nog veel werk afmaakten. Vrouwen moesten er ook nog een drukker huishouden bijnemen. ‘Bovendien geven ook de sociale media op vele manieren druk’, zegt Mitas. ‘Zo reizen mensen steeds exotischer om op Instagram en Facebook meer erkenning te krijgen.’

Logisch dat meerdere studies het de jongste jaren over ‘overgangsstress’, ‘omgevingsschok’ en ‘vrijetijdsziekte’ hadden. Het begin van een vakantieperiode wordt vaak vergald door een te hoge bloeddruk, slaapproblemen, stemmingswisselingen en een abrupte lethargie. We zijn als wagens die ineens van vierde naar eerste versnelling moeten gaan. Dat lukt niet zomaar. De reisindustrie, bezorgd om het comfort van haar klanten, vindt deze stress een serieus probleem. En het internet wemelt van de do’s-and-don’ts: goedbedoeld, maar oppervlakkig. Hoe kunnen we dan wél soepel de vakantieperiode in glijden?

Superplanner, super ontgoocheld

Het begint bij de aanloop. We gaan naar Griekenland, dus maken we ons daar vooraf een voorstelling van. Het ‘defaultnetwerk’ in ons brein – dat zich bezighoudt met dagdromen, maar ook met plannen en piekeren – maakt dat we ons situaties vooraf inbeelden, zegt Mitas. ‘Daarom maak je je zorgen, pak je vroeg in, enzovoort. Dat veroorzaakt stress.’

Het reizen zelf verzacht die stress, op een natuurlijke manier. ‘Je dompelt je onder in een nieuwe omgeving en probeert nieuwe stimulansen te begrijpen: je leeft meer in het nu. Het defaultnetwerk kalmeert, omdat je meer mindful wordt. Als je die haast meditatieve staat vasthoudt, verdring je de zorgen over de terugreis en ga je niet te vroeg denken over op tijd inpakken.’

Zou het niet ideaal zijn om die meditatieve staat al vóór het vertrek te bereiken, om wat meer ‘pre-trip happiness’ te ervaren en de reiservaring dus te verlengen? Mitas: ‘Natuurlijk! Vergelijk het met naar een dokter gaan. Het lijkt een natuurlijke zaak dat je je in de dagen voor de afspraak zorgen maakt, maar dat levert je medisch gezien niets op. Op dezelfde manier is het weinig zinvol dagen vooraf wakker te liggen van een reis. Probeer dat op te lossen door een afspraak te maken over het moment van inpakken en vergeet het dan tot het zover is.’

Ook de voorbereiding is een belangrijke bron van stress. Reisgidsen napluizen, routes becijferen, hotels of campings vergelijken: het defaultnetwerk gaat in overdrive. Mitas: ‘Het is goed om je reis vooraf te verkennen, maar het is echt een slecht idee om daar te veel tijd aan te besteden. De zogenaamde maximizers blijven vergelijken om de beste deal, de kortste afstand naar het strand of het warmste zwembadwater te vinden. Ze vinden die troeven ook, maar ze zijn er minder gelukkig mee dan de minimizers, die enkele duidelijke criteria vooropstellen en dan de eerste mogelijkheid kiezen die daaraan beantwoordt.’

Moraal: superplanners treffen de bestemming nooit aan zoals ze zich die vooraf verbeeld hadden en worden er niet blij van. Bereid gerust wat voor, maar niet te snel en vooral niet te lang.

Rituelen voor reizigers

Misschien kunnen we iets leren van de manier waarop mensen met slaapproblemen wordt aangeraden om een ‘avondritueel’ te installeren, en op die manier zachter de nacht in te glijden. Kunnen we op die manier niet ook de vakanties inglijden? ‘Perfecte analogie’, vindt Mitas en hij kiest meteen een typische truc uit die slaaptherapie: de lijst.

‘Ik ben dol op lijsten. Wat zullen we inpakken? Die vraag maakt de reis concreet, neemt gepieker weg en bevordert het overleg met je partner. Bij ons gaat dat zo: ik maak de lijst en zij pakt in. Dat werkt. Ik heb ook een ander soort lijst ontwikkeld, omdat ik de aankomsten vroeger zo ­chaotisch vond. Nu heb ik een lijst die uur na uur aangeeft wat te doen op de eerste dag na aankomst. Het is geen religie, veeleer een glijbaan die heel handig is in de initiële chaos.’

Vakantie is meer dan een ruimtelijke verplaatsing. Het is ook een tijdsprong. Ik vertel Mitas hoe we altijd een buffer van één dag laten tussen het stoppen met werken en het vertrekken. ‘Fantastisch idee’, vindt hij. ‘Moeilijk voor ons om te onderzoeken welk effect het heeft, maar ook na je thuiskomst een dag extra vrij hebben, lijkt me een goed antwoord op het gegeven dat veel mensen na een vakantie niet gelukkig zijn. Het maakt de overgang ­zachter.’

En wat vaker reizen in kortere periodes, zoals veel vijftigplussers doen? Daarmee vermenigvuldigen we wellicht het geluksgevoel? ‘Dat zou kunnen’, zegt Mitas. ‘Veel vijftigers beseffen dat hun tijd op raakt en proberen opnieuw contact te vinden met hun partner en hun vrienden. Op zich is dat goed. De emotionele kracht van vakantie komt voor dertig procent van het nieuwe, dubbel zoveel komt door de sociale interactie. Het is ook altijd een goed idee om oude kennissen opnieuw op te zoeken.’

Op weg dus maar, het nieuwe tegemoet. Niets mooiers dan alles achter te laten en met de wagen weg te rijden van huis. ‘Een pure bevrijding’, zegt Mitas: ‘Dat komt omdat je niet meer terug kunt. Je hoeft nu geen beslissingen meer te nemen en dat lucht op. Reden te meer om dat vertrek goed, maar niet té goed, voor te bereiden.’

Dit artikel verscheen op 8 juli 2019.

