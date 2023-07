De Wetstraat op Werchter: ‘Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Barbecue (1)

De boog kan niet altijd gespannen staan, dus tussen het fiscaal hervormen en andere bokswedstrijden door vond de Vivaldi-regering vrijdag nog tijd voor de Brakelse barbecue, een jaarlijks treffen van de ministers in de tuin van Alexander De Croo (Open VLD). Niks dan lachende gezichten en gepaste aanrakingen op de groepsfoto, die blijkbaar iedereen en de aanwezigen ervan moet overtuigen dat de sfeer opperbest is. Opvallend: Frank Vandenbroucke (Vooruit) bleef op minder dan armlengte van Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Die laatste had echter een extra beschermengel bij, met in zijn armen de kleine Lou Van Quickenborne, nu zes weken oud.

Toch is er één opvallende afwezige op de groepsfoto: Hadja Lahbib (MR). Was de minister van Buitenlandse Zaken na Iran-gate niet langer welkom? Werd zij vervangen door een zes weken oude baby?

Barbecue (2)

Hoe later de avond hoe schoner het volk: de minister van Buitenlandse Zaken was wel degelijk aanwezig, maar kwam pas binnen vlak na het selfie-moment rond 21u30. Later op de avond zette papa Quickie overigens het feest in gang als dj van dienst. Hij opende de dans niet met de Beastie Boys en ‘(You gotta) fight for your right (to party!)’, maar met ‘Synrise’ van Goose, een band uit zijn stad Kortrijk. Danst net iets vlotter dan Vivaldi.

Barbecue (3)

Men zegt soms dat er geen cadeautjes worden uitgedeeld in de politiek, maar dat is buiten Georges Gilkinet (Ecolo) gerekend. De minister van Mobiliteit bracht een cadeautje mee voor de gastheer: een fluogele fietshelm. Die kan de premier goed gebruiken sinds hij op zijn hoofd is gevallen. Dat laatste gebeurde een maand geleden tijdens het fietsen, waarbij het regeringshoofd werd gered door zijn helm.

Rock-’n-roll (1)

‘Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel’, schreef Egbert Lachaert op Instagram, waarmee hij het ongetwijfeld niet heeft over zijn afscheid van het voorzitterschap van Open VLD. Hij ging glimlachend op de foto met partijgenote Stephanie D’Hose, CD&V-er Stijn De Roo en Mathieu Terryn. Het is nog niet bekend of de zanger van Bazart kandidaat is om hem op te volgen.

Niet op de foto is Gwendolyn Rutten (Open VLD), die nochtans vanuit het vlakbij gelegen Aarschot kwam afgezakt. Het is nog niet bekend of zij bereid is om zangeres van Bazart te worden.

Rock-’n-roll (2)

De burgemeester van Werchter is Jelle Wouters van CD&V. Maar ook N-VA heeft een burgemeester vlakbij de festivalwei wonen: Theo Francken kwam uit Lubbeek om pintjes te drinken met partijgenoten Annick De Ridder, Sarah Smeyers, Nadia Sminate en Axel Ronse. Jos D’Haese en Onno Vandewalle van PVDA gingen dan weer poseren voor Klub C, het podium van een Belgische grootbank.