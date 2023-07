Wat is de charme van De Panne?

Op het randje van De Panne, en er net over in Frankrijk, met twee haflingerpaarden aan de horizon, verandert je kijk op de kust compleet. Kom mee wandelen aan het einde van het westen, of toch dat van België.

Los van oorlog geven grenzen rust. De etymologie van het woord paradijs zegt het zelf. Het paradijs is een tuin met een muurtje eromheen. Aan de ene kant houdt iets op. Aan de andere kant begint het volgende. Daarom gaan mensen graag naar zee. Op het strand is een mens duidelijker, omlijnd, in verhouding tot het grootste blauw. Natuurlijk is het allemaal inbeelding, maar het helpt. De Panne heeft minstens twee troeven, die van de zee en een tweede grens erbovenop: die met Frankrijk. Hoe zalig is het daar, om zachtjes over de schreef te gaan. Op de rand tussen Adinkerke en Bray-Dunes staat een praline­winkel. Op de middenberm van asfalt en witte strepen verkopen ze Leonidas. Het ziet er niet uit, met de sfeer van tankstations, goedkope tabak, parking en een massagesalon naast een taverne met gefrituurde camembert op de kaart. Geen mens die in deze sfeer zin krijgt om te wandelen, maar de Westhoekroute belooft veel goeds.

Sint Hubertus en de hertenkop

Onderweg zullen worden afgevinkt: een uitkijktoren en het Calmeynbos, een idee van Maurice Calmeyn. ‘Ik wil een bos aan zee’, sprak de landbouwingenieur in 1903, met 85 hectare loofbomen als resultaat. Je verwacht de koelte niet, evenmin als vuile, zwarte voeten in de duinen. Dit is strandzand met een dunne laag bosgrond eroverheen. Echte wandelaars dragen hier overigens geen sandalen, maar stevige wandelschoenen en zelfdrogende kampeerrokjes. Ik zie eruit als een toerist, compleet met een zak vol strandspeelgoed. Tenslotte komt de wandelroute voorbij de zee. Ik wil er man en kind achterlaten. Het scheelt een hoop gezeur. Onderweg komen we een Duitse tegen, met veel zweet en gezucht, en een elektrische fiets. Je kunt niet fietsen in het grootste duinmassief van het land. Het zand is los, de hellingen zijn steil. Weer iets om los te laten: het vertrouwen in kilometeraantallen.

Het grenspad tot aan zee, tussen Frankrijk en België, is officieel anderhalve kilometer lang. Makkie, denk je, maar dat is buiten het zand en de zand­hopen gerekend. Het kost extra zuurstof om eroverheen te raken. Ik stop op de top en draai me om, om te hijgen en te kijken. In de verte verschijnen de paardenhoofden van twee koniks. Konikpaarden zijn typisch paarden voor natuurreservaten. De koppen doen me aan Sint Hubertus en de hertenkop denken. Alleen ben ik geen heilige en zijn de koniks ook meteen weer weg. Ook de magie van de grenspaal ontbreekt. De steen is in restauratie, zegt een infobord, getekend, de burgemeesters van De Panne en Bray-Dunes. Er staan twee vlaggenmasten op de grens. Alleen de Belgische driekleur wappert in de wind. Het rood is opgevreten door de prikkeldraad. Er is overal prikkeldraad, het is een nadeel van veel grenzen. Maar de aalscholvers trekken zich er niks van aan. En de blauwe zeedistels groeien er achteloos onderdoor.

In Frankrijk ligt camping Le Perroquet, met plaats voor 5.000 toeristen. Je merkt er verbazend weinig van. Ze zeggen wel bijna allemaal enthousiast ‘Bonjour’. Vlamingen zwijgen altijd maar, zeker in het binnenland. Ik loop langs de waterlijn tot waar je het natuurgebied Dune du Perroquet wel in mag. Hier haakt het Vlaamse wandelnetwerk in het Franse. Het gaat van 59 naar 51, 52, 54, en 56 recht de Papegaaiduinen in. Zo groen en zonder mensen heb ik de duinen aan de Noordzee nog nooit gezien. Ze lokken je naar binnen, ook als je de leeftijd van Alice en de konijnenpijp al lang voorbij bent.

Een hele fles picon

Op dag twee gaat het vanaf de praline­winkel op de grens het binnenland in. Op het programma staan de Cabourduinen, goed voor een wandeling van 10 kilometer. Ik maak er 15 van, omdat het zo mooi is. En de Cabourduinen vervang ik onverwacht door de Dune Fossile de Ghyvelde. Het gaat om dezelfde fossiele duinen­gordel van 5.000 jaar oud, maar dan in Frankrijk. Hier grazen geen konikpaarden maar haflingers. Ze lijken te poseren voor een poster. Spijtig dat er geen mist hangt. De zon staat direct hoog. Maar eerst moet ik me nog verbazen over de Zwarte Hoek, een diepe, oude zandgroeve vol met water. Het is een scène die je niet verwacht, zo dicht bij de zee, zo dicht bij Plopsaland. Hier zwaaien witte kwikstaarten de plak. Een karekiet zingt in het riet. De bruine piemels van een lisdodde buigen voorover in de wind. Ik steek door naar het kanaal tussen Nieuwpoort en Duinkerke. Langs rechts over de dijk kom ik aan de Maerebrug. De grensweg loopt recht naar Au ­retour de la chasse, een café met picon op het krijtbord. Het is nog vroeg voor de specialiteit, maar Rita brengt toch een glaasje. ‘Je kunt het wel aan’, zegt ze. ‘Jonge gasten drinken hier soms een hele fles!’ Ik krijg er een plakje Zandmanneke bij, een briekaas uit de Beauvoordse Walhoeve. ‘Mijn schoonzuster’, zegt Rita. Rita is een plezier. Ze vertelt over haar vader, haar moeder, de kalenders in het café en de grensboom naast haar auto-de-vuilnisbak. Twee vlaggen wapperen. Iedereen weet intussen welke. Tussen een bosje ­petunia’s staat een originele grenspaal. ‘Uit 1819,’ zegt Rita, ‘toen België nog niet bestond, en dit de schreve was tussen Frankrijk en de Nederlanden.’

Ik steek de straat en de grens over naar Zwartjes, officieel Marc Deswarte, een Franse aspergeboer. Blijkt dat er zoiets ­bestaat als duinasperges. ‘Zachter en lekkerder dan gewone,’ zegt Rita, ‘maar ze zijn doorgeschoten.’ Ik kan het zien. De asperges staan hoog en dun in het droge zand. Ze hebben gele bloemetjes. Het pad ernaast glooit de fossiele duinen in, naar een azuurblauw meertje, Lac Mayeux. Op het infobord in de vogelkijkhut lees ik dat een zilverreiger een ‘aigrette’ is in het Frans.

De bocht om de Dune Fossile is veel groter dan je denkt. Gelukkig is er ‘t Groot Moerhof en de allerhartelijkste Eva-met-de-schort. ‘Je moet hier croque-monsieur bestellen’, zeggen de locals. ‘Nee hoor, de ene croque is zeker niet de andere!’ Op de brasseriekaart lees ik ‘varkenswangetjes in kriekbier’, en ook dat de Franse grens over het erf loopt, dwars door het hondenhok. Het leven is mooi, zelfs bij de E40. Om de hofstede te bereiken, moet je een tunneltje onder de autosnelweg door. Aansluitend zijn er de Moeren, nog een natuurgebied. Hier vliegt de kiekendief, maar ik ben moe. Onderweg naar huis neem ik genoegen met de veel lomper ­gebouwde en kleinere buizerd. ‘Whiee’, ­miauwt hij. ‘Wandelpussy!’

PRAKTISCH Wandelingen Op onze planning staan twee wandelingen van 15 kilometer: de Westhoek­route met Calmeynbos en de Duin van de Papegaai. Dag 2 is voor de best ­bewaarde fossiele duinen van Noord-West-Europa, Cabour en Dune Fossile, en de Zwarte Hoek, eventueel aangevuld met de Moeren. Beide wandelingen kunnen als lus langer of korter. In Bezoekercentrum Duinpanne vind je kaarten, folders en info in overvloed. Bovendien is het bezoekerscentrum zelf een aanrader, met een speeltuin, een korte wandeling, reusachtige insecten onderweg en een vijver vol ruisvoorntjes met blinkende ruggen en ­feloranje buikvinnen. Bezoekerscentrum Duinpanne Olmendreef 2, De Panne

Bereikbaarheid De Panne en de voorgestelde logies zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De trein rijdt tot De Panne. Vandaar is het dik 3 kilometer stappen over de kanaaldijk. Een vouwfiets is ook een goed idee. Wees voorbereid ‘s Middags kan het bijzonder warm worden in de duinen. Voorzie een ­gevulde drinkbus en stevige sandalen of wandelschoenen, net als fruit of een koek voor onderweg. De grenswandelingen bieden weinig horeca.

Eten Vlak bij de tramhalte Moeder Lambic ligt Jonquières, een restaurant met kip van het spit als specialiteit. Maar ze hebben ook klassiekers als vol-au-vent en garnaalkroketten. De bediening is snel en ongedwongen, de porties zijn groot en niet overprijsd. Jonquières Duinhoekstraat 11, De Panne

‘t Groot Moerhof, een witgekalkte vierkantshoeve, ligt in een oksel van de E40 en een natuurreservaat. Ik vreesde een platgetrapte toeristentent, maar dat is het geenszins. Een ingetogen binnenkoer, met verderop een springkasteel en een gocart voor de kinderen. Eva brengt de veelgeprezen croques en schenkt koffie op een zilveren schoteltje met een Pimm’s, een donker chocolaatje én een plak cake. ‘t Groot Moerhof Molendam 2, De Panne

Drinken Au retour de la chasse noemen ze in Adinkerke Bij Crockes, want de eigenaar is Willy Decrock. Dochter Rita schenkt picons voor 4 euro. Op het krijtbord staat ‘Last van een lege ­bidon? Hier huisgemaakte picon.’ Ga ook kijken in het café. Het hangt er vol ­kalenders. Au retour de la chasse Maerestraat 1, De Panne

Slapen Stefaan Mergaert baat samen met vrouw en dochter De drie vijvers uit, ­logies voor mensen en paarden. Tijdens de lockdown heeft hij het restaurant gesloten en de vakantiehuisjes vernieuwd met een keuken. Voor 80 euro per nacht voor twee personen is het een aanrader, niet ver van het pralinewinkeltje op de grens tussen België en Frankrijk. Je kunt hier ook een wandeling maken met een paard van de manege, behalve op zaterdag, want dan rusten de paarden. ‘Ik ben niet commercieel,’ zegt Stefaan. ‘Ik hou van mijn paarden.’

De drie vijvers Smekaertstraat 37, De Panne

Dit artikel verscheen op 6 augustus 2022.

