Meryame Kitir stopt met politiek

Voormalig fractieleidster en minister Meryame Kitir (Vooruit) stopt met politiek. Dat kondigt ze aan op Facebook.

Kitir was zeventien jaar politiek actief. Daarin schopte ze het tot minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid. In oktober vorig jaar stopte ze daarmee, officieel wegens problemen met haar mentale gezondheid.

Maar daarachter ging ook een slepend conflict met haar kabinet schuil. Kitir stond onder druk. Ze was te onzichtbaar en kon onvoldoende haar stempel drukken op haar bevoegdheden. De sfeer op haar kabinet raakte daardoor verziekt. Verscheidene medewerkers stapten op of vielen ziek uit.

Kitir ging daarom in oktober vorig jaar met ziekteverlof, met de bedoeling om na een rust- en bezinningsperiode te kunnen terugkeren. Maar dat lukte niet. Eind vorig jaar werd ze in de federale regering vervangen door Caroline Gennez.

In maart kondigde Kitir dan haar terugkeer in de Kamer aan. De partij rekende ook nog op haar. Kitir geldt in Limburg als een stemmenkanon en zou de Kamerlijst trekken, een vorm van eerherstel. Er was zelfs al een tandem aangekondigd. Kitir zou in Limburg samen met huidig Kamerlid Kris Verduyckt, die waarschijnlijk de Vlaamse lijst ging trekken, als boegbeeld naar de verkiezingen gaan.

Maar kennelijk vond Kitir haar draai niet meer. Na haar reflectieperiode is ze tot het besluit gekomen dat ze iets anders wil. Dit zal mijn laatste mandaat zijn, tijd voor een nieuw hoofdstuk’, schrijft ze op Facebook. ‘Wat mijn toekomst wordt, zal ik de volgende tijd ontdekken. Ik draag een rugzak vol ervaring en netwerken die ik graag maatschappelijk wil blijven inzetten.’

‘Altijd op de barricaden’

‘We zullen haar missen’, reageert partijvoorzitter Conner Rousseau. ‘Maar we gunnen het haar van harte om na een lange politieke carrière te kiezen voor een nieuwe uitdaging.’ Kitir is volgens Rousseau ‘een van de meest authentieke politici in de Belgische politiek’ geweest. ‘Van de fabrieksband bij Ford Genk, tot het spreekgestoelte van de Kamer en uiteindelijk als minister: altijd op de barricaden voor de rechten, lonen en pensioenen van werkende mensen.’

