Beaune – Les Hospices de Beaune

Bezoek je in Beaune het voormalige armenhospitaal, sla dan de rondgang over en rep je meteen naar het hoogtepunt.

Hoewel de uit Autun afkomstige Nicolas Rolin (1376-1462) geen lid was van de Bourgondische adel, bereikte hij toch de hoogste positie aan het Bourgondische hof. Veertig jaar lang was hij kanselier van Filips de Goede. Rolin was een welstellende man met een hoge functie, maar zonder sociale status. Hij deed alles om in aanzien te staan, wat bij zijn concurrenten aan het hof leidde tot giftige jaloezie.

Door volop te investeren in kunst vond Rolin de weg naar de roem – zeker na zijn dood. Voor het door hem opgerichte armenhospitaal in Beaune bestelde hij bij de Brusselse schilder Rogier van der Weyden een altaarstuk voor de kapel die in het verlengde van de ziekenzaal lag. De bedden waren zo opgesteld dat de patiënten het retabel op het hoofdaltaar konden aanschouwen. Op feestdagen werd het drieluik geopend en zagen de zieken Het laatste oordeel in al zijn glorie. De oplichtende aanblik moest troost bieden en een waarschuwing zijn voor de stervende. Aan de voeten van de zegevierende Christus weegt de aartsengel Michaël de overleden zielen. Wie te zwaar bevonden wordt, gaat onherroepelijk naar de verdoemenis, zij die niet doorwegen vinden in de hemel het eeuwige geluk.

Nicolas Rolin liet zich niet alleen door Van der Weyden portretteren op de achterkant van een zijpaneel van het retabel van Beaune, hij was ook klant bij Van der Weydens illustere tijdgenoot Jan van Eyck, die hem vereeuwigde tijdens de aanbidding van de Heilige Maagd.

In 1862 werd Les Hospices de Beaune erkend als nationaal monument, in 1971 werd het hospitaal een museum, dat nu ten onder dreigt te gaan aan het toerisme. Wees er vroeg bij. Bezoekers zijn welkom vanaf 9 uur. Begin niet aan de rondgang, ga meteen in alle rust (rechts afslaan op de binnenplaats) naar Het laatste oordeel kijken. In dezelfde zaal is ook de onsterfelijke Nicolas Rolin te zien.

