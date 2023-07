Van Aert zet ploegmaat Vingegaard uit de wind na heisa: ‘De kritiek op Jonas is onterecht’

Een balende Wout van Aert kwam zondag een fietslengte tekort voor zijn tiende ritzege in de Tour. Achteraf werd de ploegtactiek van Jumbo-Visma, waar Jonas Vingegaard het werk schuwde, stevig op de korrel genomen. Maar een dag later nam Van Aert het op voor zijn kopman. ‘Hier zal niets van blijven hangen.’

Het beeld van een zwaar ontgoochelde Wout Van Aert die zijn drinkbus furieus op de grond keilde, ging de wereld rond. ‘Ik had gewoon wat tijd nodig om het even te verwerken’, reageerde Van Aert een dag na de feiten. ‘Er is binnen de ploeg zeker gesproken over wat er gebeurd is. We wilden de rit winnen en als dat niet lukt dan bekijk je wat er beter kon. Het was ook een moeilijke finale, maar het is wat het is.’

Er werd veel gezegd en geschreven over kopman Jonas Vingegaard, die niet meewerkte in de achtervolging op de latere ritwinnaar Victor Lafay. Maar volgens Van Aert valt de Deen weinig te verwijten. ‘Het is ook dankzij hem dat ik de kans nog krijg om te sprinten. Als hij doorgaat met Pogacar na de klim dan had ik ook geen kans op de ritoverwinning, terwijl hij wel heel wat concurrenten voor het klassement op achterstand kon zetten door mee te werken.’

‘Jonas had misschien wel meer kunnen doen, maar achteraf is dat makkelijk praten. De kritiek is zeker onterecht. Voor mij blijft hier zeker niets van hangen. De Tour is nog drie weken en ik weet dat er nog kansen komen’, concludeert Van Aert.

Boos op de situatie

Sportief manager van Jumbo-Visma Merijn Zeeman ontkent dan ook dat er een kink in de kabel zit binnen zijn team. ‘De sfeer in de ploeg is hartstikke goed. Er was natuurlijk teleurstelling dat het niet is gelukt. Dan bekijken we altijd wat we beter hadden kunnen doen. Het is niet zo simpel om dat te duiden omdat je voorin ook nog de grote favorieten voor het klassement had.’

Zeeman blikte ook terug op de beslissing om Vingegaard te laten wachten in plaats van hem te laten meewerken met Pogacar. ‘Als Jonas door had gereden met Pogacar, dan hadden ze die twee nooit meer terug gezien. Dan had Pogacar allicht gewonnen en was de schade in het algemeen klassement door de bonificaties vier seconden. Maar ons tweede doel in deze Tour is het winnen van etappes, het liefste met Wout. We hebben Jonas laten wachten zodat Wout de kans kreeg om terug te keren. Gelukkig hadden we Tiesj Benoot en Wilco Kelderman daar, alleen bleef iedereen naar ons kijken om het te controleren. Dan heb je twintig zeer goeie tegenstanders en Lafay deed een zeer goeie demarrage. Hoe hadden we die kunnen counteren, dat is de vraag.’

‘Wout heeft dit jaar al een paar mooie zeges behaald, maar had er meer willen hebben. Gisteren was een heel mooie kans. Als je dan de sprint wint, maar er zit nog iemand voor, dan is het logisch dat de teleurstelling heel groot is. Onze ploeg bestaat uit winnaars en die zijn allemaal boos en teleurgesteld na een dag als gisteren. Maar dat is niet in een verwijtende vorm. Het is vooral boos zijn op de situatie’, besluit Zeeman.

Mooie beelden voor Netflix

Na de etappe zagen de camera’s hoe Van Aert zonder woorden in de auto stapte. ‘Voor Netflix waren die beelden heel mooi, maar de realiteit is de volgende: Kelderman moest naar de dopingcontrole, terwijl Wout al helemaal klaar was met zijn douche en maaltijd’, aldus Zeeman.

‘Om alle speculaties te voorkomen had hij beter in de bus kunnen blijven. Nu komen die beelden van pas voor mensen die denken dat er iets speelt, maar dat was absoluut niet aan de orde’, ging Zeeman verder. ‘Er is geen spanning tussen Jonas en Wout. Iedereen die Jonas de voorbije jaren heeft gevolgd, weet dat hij een teamspeler is. Je kunt op de beelden zien hoe teleurgesteld hij was dat we de etappe niet wonnen. Er valt hem niets te verwijten. Wout en Jonas zijn overigens heel goed bevriend en het zijn goeie ploegmakkers.’

‘In etappes zoals zaterdag en zondag zijn we gefocust op Pogacar. Gezien zijn kwaliteiten en de bonificaties die voor het grijpen lagen, was het een weekend voor hem. Daar moesten we rekening mee houden. We hebben risico’s genomen, want we hebben zaterdag ook gecontroleerd. Dat laat zien hoe graag we willen winnen met Wout.’

