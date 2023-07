Een reclamebureau dat in opdracht van het Filipijnse ministerie van Toerisme een promovideo had gemaakt, heeft daarvoor stockbeelden uit het buitenland gebruikt. De video toont onder andere het vliegveld van Zürich en duinen in Brazilië.

Het was een Filipijnse blogger die op Facebook opmerkte dat meerdere beelden uit de video van andere landen waren, waarop het ministerie van Toerisme een onderzoek opende.

Het reclamebureau heeft intussen zijn excuses aangeboden voor zijn ‘betreurenswaardige onoplettendheid’. ‘Hoewel het gebruik van stockbeelden in sfeervideo’s een standaardpraktijk is in de branche, was het gebruik van buitenlandse beelden een jammerlijke vergissing van ons bureau’, stelt DDB Philippines.

De campagne ‘Love the Filippines’, waarvan de video een deel is, kostte het ministerie ruim 820.000 euro.

