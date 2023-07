Klimaatactivisten verstoren 400 meter horden op topmeeting in Stockholm: ‘Dit getuigt van weinig respect’

Klimaatactivisten hebben zondag de 400 meter horden verstoord op de Diamond League van Stockholm. De Noor Karsten Warholm won, want het protestdoek reikte niet tot zijn buitenbaan.

Drie manifestanten ontplooiden zowat tien meter voor de finish een spandoek met een slogan. Warholm, het hordenfenomeen, had er geen last van, want hij liep in de buitenbaan, die niet werd gehinderd.

Opmerkelijk is dat de wedstrijdorganisatie niet ingreep. Op videobeelden is te zien dat de activisten het spandoek al klaar hadden hangen en niet op het laatste moment de piste waren opgerend. De lopers in de binnenbanen moesten door het doek heen.

‘Elk protest is toegelaten, maar dit is niet de manier om het te tonen’, zei Warholm na de race. ‘Eerlijk gezegd: dit irriteert me enorm. Dit getuigt van weinig respect voor al wie het beste van zichzelf wil geven.’

Warholm sloot zich na zijn aankomst aan bij het publiek dat openlijk zijn afkeer uitte.

Lees ook