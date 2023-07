In het Italiaanse Polignano a Mare heeft zondag de Red Bull Cliff Diving World Series plaatsgevonden. Het pittoreske stadje is de derde stop van de zes dit seizoen. Klifduiken is een extreme sport die absolute focus vergt: de deelnemers springen van meer dan twintig meter hoogte en halen een snelheid van 85 km/u. Dat levert spectaculaire beelden op, kijk hierboven mee.