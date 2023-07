De Oekraïense schrijfster Victoria Amelina is zaterdag overleden aan verwondingen die ze opliep bij een Russische raketaanval op het Ria Pizza-eethuis, een bekende ontmoetingsplek voor journalisten en hulpverleners. Sinds het begin van de oorlog onderzocht ze oorlogsmisdaden.

Na de Russische inval kon Victoria Amelina zich niet meer concentreren op fictie. Ze bracht eerst haar zoon in veiligheid. ‘Daar was hij niet mee opgezet’, vertelde ze in februari aan Marine Buisson van ...