Leven in de schaduw van een grensmuur

Elke week zijn er conflicten aan de Westelijke Jordaanoever. Maar Oded Bality, een fotograaf uit Jeruzalem, koos ervoor die niet in beeld te brengen. In plaats daarvan toont hij ons het dagelijkse leven rond de grensmuur die er door de Israëlische regering werd opgetrokken. Die loopt dwars door Palestijnse dorpen en gemeenschappen heen, en loopt steeds dieper Palestijns gebied in.

Maar de muur speelt een haast passieve rol in het werk van Bality. Mensen proberen hem niet te beklimmen, noch op te breken. De muur beïnvloedt de situatie in de foto niet, maar vormt een landschapselement. Hij vormt de achtergrond waartegen het dagelijkse leven zich afspeelt: de eetkraampjes, de carwash en een eenzame boom op een rotonde.

‘De mensen raken aan de muur gewend’, legt Bality uit. ‘Ik denk dat het tegenwoordig meer een mentale dan een fysieke barrière is voor de Palestijnen. Want het is niet echt moeilijk om de muur over te steken. Ze doen het elke dag.’







Een Palestijnse vrouw hangt de was op aan haar huis naast de Israëlische afscheidingsmuur in het dorp Abu Dis, op de Westelijke Jordaanoever. Foto: ap

Struiken groeien over een verlaten auto naast een deel van de scheidingsmuur in de noordelijke Arabisch-Israëlische stad Baka Al-Gharbiye, gescheiden van het naburige dorp Nazlat Issa op de Westelijke Jordaanoever. Foto: ap

Palestijnse studenten wachten op vervoer. Foto: ap

Een carwash naast de afscheidingsbarrière met daarachter het vluchtelingenkamp Shuafat, Jeruzalem. Foto: ap

Palestijnse vrouwen zitten op de betonnen rand van de afscheidingsbarrière naast een kleine markt in de stad Qalqilya op de Westelijke Jordaanoever. Foto: ap

