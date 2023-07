Dit zijn alle vijfsterrenacts van Rock Werchter

Rock Werchter zit er weer op. Wie waren de beste acts van het afgelopen weekend? Aan het eind stond de teller op zeven vijfsterrenoptredens.

1 Fred Again... De waanzin voorbij

Nuchter als we zijn, hadden we graag geschreven dat het allemaal wat uit de hand gelopen is. Dat Fred Again.. zijn verdiensten heeft, maar dat de zotternij rond zijn concerten elke voeling met de realiteit verloren heeft. De 29-jarige producer doorkruiste onze plannen.

Fred Again... Foto: Koen Bauters

2 Queens of the Stone Age Een masterclass rock-'n-roll

‘With great responsibility comes great power’, zou een als Spider Man verklede fan tot driemaal toe het publiek toeroepen. Queens Of The Stone Age nam die verantwoordelijkheid en gaf een masterclass rock-’n-roll op de Main Stage.

Queens of the Stone Age Foto: Koen Bauters

3 Rosalia Elke beweging was een schilderij waard

Rosalia zong de helft van haar set in de lens van een cameraman, en de andere richting het publiek. In beide gevallen wisten we niet waar eerst kijken.

Rosalia Foto: Koen Bauters

4 Fever Ray Een kinky kantoorfeestje met een subversieve boodschap

Fever Ray is diens vorige project The Knife stilaan helemaal ontgroeid. Op Rock Werchter bracht de Zweedse muzikant een slimme show waarin horror en bevrijding akelig dicht tegen elkaar aan mochten schurken.

Fever Ray Foto: Koen Bauters

5 Editors Getest: de funderingen van The Barn

Editors verhuisden na zeven keer hoofdpodium naar een tent. Voor Editors nieuwe stijl, met sinds album EBM elektronische oren en poten waar ze al sinds ‘Papillon’ uit 2010 naar op zoek zijn, was dat welgekomen.

Editors Foto: Koen Bauters

6 Danielle Ponder Niet geraakt worden was geen optie

Vijf dagen voor haar veertigste verjaardag zei Danielle Ponder haar baan als openbaar aanklager op om voltijds op haar muzikale carrière te focussen. Ze versierde een platencontract, bracht een album uit, en vandaag palmde ze de Klub C in alsof ze nooit iets anders gedaan had. Nochtans vertrouwde ze het publiek toe dat het de eerste keer was dat ze voor meer dan een handvol mensen speelde. Wát een droompassage was dit!

Danielle Ponder Foto: Koen Bauters

7 Red Hot Chili Peppers Volgend jaar mogen ze terugkomen

Het gebeurt niet vaak dat een band twee jaar op rij Rock Werchter headlinet, maar deze Red Hot Chili Peppers mogen volgend jaar gerust nog eens terugkomen. De funkrock van het viertal overstijgt in deze bezetting al ruim drie decennia lang generaties.

