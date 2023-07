Twitter voor rechter wegens niet betalen rekeningen

De chaotische besparingsgolf bij Twitter blijft voor fall-out zorgen. Een Australisch bedrijf sleept Twitter voor de rechter wegens het niet betalen rekeningen voor werken in kantoren in Londen, Dublin, Singapore en Sydney.

Het imago van Twitter blijft klappen incasseren. Amper één dag nadat het bedrijf van Elon Musk een omstreden daglimiet instelde voor het lezen van Twitter-berichten, meldt het persagentschap Reutersdat het Australisch bedrijf Facilitate het social mediabedrijf voor de rechtbank sleurt wegens wanbetaling.

Facilitate zegt dat het van 2022 tot begin 2023 sensoren heeft geïnstalleerd in de kantoren van Twitter in Londen en Dublin, een kantoorinrichting in Singapore heeft voltooid en een kantoor in Sydney heeft ontruimd. Voor die werken is het bedrijf van Elon Musk respectievelijk 203.000 pond, 546.600 Singaporese dollar en 61.300 Australische dollar schuldig. Maar geen enkele van die rekeningen is al betaald. Daarom sleept het Australische bedrijf Twitter nu voor de rechter en eist het de volledige betaling van de facturen aan de hoogste verwijlrente, aangevuld met een schadevergoeding.

Besparingsdrang

De rechtszaak is het zoveelste voorbeeld van de huidige chaos bij Twitter, mede veroorzaakt door de besparingsdrang van de nieuwe eigenaar Elon Musk. Die betaalde destijds 44 miljard dollar voor het verlieslatende social mediabedrijf en begon meteen daarna fors te snoeien in het personeelsbestand - wat ooit een bedrijf van ruim 7000 werknemers was, telt nu nog amper duizend medewerkers - en in de kosten.

Toeval of niet, daarbij komt dat de rekeningen wel vaker onbetaald bleven liggen. In mei spande een voormalig pr-bedrijf al een rechtszaak aan bij een rechtbank in New York, waarin Twitter er eveneens werd van beschuldigd dat het bedrijf zijn rekeningen niet had betaald. En begin dit jaar eiste het in de VS gevestigde adviesbureau Innisfree M&A Inc, dat Musk adviseerde bij de overname van Twitter, de betaling van ongeveer 1,9 miljoen dollar aan onbetaalde rekeningen.

Conflict met Google?

Drie weken geleden lekte bovendien uit dat het bedrijf van Musk al maanden niet meer betaalt voor de clouddiensten die het van Google afneemt, zoals beveiliging en het aanpakken van spam. Musk zou daarmee het contract met Google willen openbreken en voor een lagere prijs – ongeveer 1 miljard dollar minder volgens sommige bronnen – een nieuwe deal willen sluiten. Op basis van een anonieme bron meldde Reutersop 21 juni dat Twitter de betalingen aan Google inmiddels hervat zou hebben. Maar dat is nadien nooit officieel bevestigd.

Lees ook