Tops en flops: dit was dag vier van Rock Werchter

Van vermoeidheid was bij de topacts op zondag nog geen sprake. Onze recensenten zagen twee vijfsterrenshows, en nog een reeks acts die hun status moeiteloos bevestigden. Dit waren de hoogte- en dieptepunten van de slotdag van Rock Werchter.

Sterrenparade

De toppers van dag vier

1 Rosalia Elke beweging was een schilderij waard

Rosalia zong de helft van haar set in de lens van een cameraman, en de andere richting het publiek. In beide gevallen wisten we niet waar eerst kijken.

2 Queens of the Stone Age Elke masterclass rock-'n-roll

‘With great responsibility comes great power’, zou een als Spider Man verklede fan tot driemaal toe het publiek toeroepen. Queens Of The Stone Age nam die verantwoordelijkheid en gaf een masterclass rock-’n-roll op de Main Stage.

Queens of the Stone Age Foto: Koen Bauters

Eervolle vermelding

Nog meer memorabele concerten

Tot in de laatste festivaluren bleven de concerten op hoog niveau elkaar opvolgen. Opvallend: geen enkel van de headliners liet het op de slotdag afweten. Een overzicht van alle viersterrenbesprekingen van zondag

Arctic Monkeys - Arctic Monkeys klonk bijwijlen subliem en strooide met hits, maar in de dynamiek was het soms hit and miss. Door de onbesuisde setopbouw bleven de Britten echter steken op four stars out five.

Christine and the Queens - Christine and the Queens bracht een eigenzinnige popopera mee naar The Barn. Wie het ritueel uitzat, verliet gelouterd de tent.

Lil Nas X - Lil Nas X leverde een sterk geregisseerd dansspektakel af op het hoofdpodium. Eentje waar toevallig ook gezongen werd. Een portie ongecompliceerd popplezier.

JID - Op vlak van hiphop kiest Rock Werchter dit jaar voor kwaliteit boven kwantiteit. Na Zwangere Guy en Stormzy was het aan JID om bars te spitten.

Gabriels - De soul en gospel van Gabriels maakten van The Barn even de grootste kerk van het land. Een uurtje: meer had Gabriels niet nodig om Werchter te bekeren. En om gevolg te geven aan hun 'Love thy neighbor'-oproep: hebben wij vandaag al gezegd dat we jou graag zien?

Gabriels Foto: Koen Bauters

volgende keer beter

De tegenvallende acts van dag vier

1 Ethan Bortnick De tv-studios nog niet ontgroeid

Met Ethan Bortnick kon je al vroeg op de dag een wereldrecordhouder spotten. Zijn eerste Belgische passage was er helaas geen voor de geschiedenisboeken. Werkelijk elk nummer moest ontploffen en een moment worden.

