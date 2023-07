Brandweerman omgekomen bij blussen autobrand in Parijs

Een 24-jarige brandweerman is in de nacht van zondag op maandag overleden in Saint-Denis, een voorstad van Parijs, tijdens het bestrijden van een brand in een parking. Er lijkt echter geen verband met de rellen van de voorbije nachten: in de buurt waar de brand plaatsvond was het rustig.

Rond 3 uur brak er brand uit in de ondergrondse parkeergarage van een flatgebouw. Meerdere wagen vatten vuur. De brand breidde snel uit naar de bovenste verdiepingen, waardoor de bewoners moesten worden geëvacueerd, aldus de Parijse politie in een persbericht. De brandweerman zou een hartstilstand hebben gekregen door rookintoxicatie. De man kwam twee uur later om in het ziekenhuis.

‘Een jonge korporaal-chef van de Parijse brandweer is overleden ondanks een zeer snelle behandeling door zijn teamgenoten’, tweette minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin.

Volgens een politiebron is er nog geen verband vastgesteld tussen de brand waarop deze brandweerman reageerde en het stadsgeweld in veel Franse steden sinds het overlijden van de 17-jarige Nahel door een politiekogel afgelopen dinsdag in Nanterre.

Persagentschap AFP stelt dat er in de buurt waar de brand plaatsvond er geen rellen waren. Er is wel een onderzoek ingesteld naar de precieze oorzaak.

