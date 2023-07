Eerste vakantieweek start wisselvallig

Maandag krijgen we opnieuw wisselend bewolkt weer met kans op een paar buien. Ook de komende dagen is een bui niet uitgesloten, eventueel gepaard met onweer, voorspelt het KMI.

In vele streken blijft het maandag wel gewoon droog. Aan zee schijnt zelfs de zon meestal. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden. In het binnenland verwacht het KMI rukwinden rond 55 km/u, aan zee kunnen ze oplopen tot 65 km/u. Komende nacht krijgen we op de meeste plaatsen opklaringen bij minima tussen 7 en 16 graden.

Dinsdagochtend is het nog zonnig, maar geleidelijk krijgen we een afwisseling van zwaarbewolkte periodes en opklaringen. Uit de wolkenvelden kunnen enkele buien vallen, eventueel vergezeld van een donderslag. Er staat een goed voelbare wind en de maxima schommelen tussen 19 en 23 graden.

Ook woensdag start de dag met brede opklaringen. Nadien ontwikkelen er zich stapelwolken, waaruit plaatselijk een bui kan vallen. Een donderslag is niet uitgesloten. We halen maxima van 16 tot 22 graden.

Donderdag krijgen we een afwisseling van zon en bewolkte periodes met slechts een kleine kans op een lichte bui. Op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 18 en 23 graden. Vrijdag wordt het zonnig en warmer met maxima tussen 22 en 27 graden.

Het weekend belooft voorlopig zwoel weer, met temperaturen boven de 30 graden, en kans op onweer.