Nick Kyrgios geeft forfait voor eerste ronde tegen David Goffin

Nick Kyrgios (ATP 33) heeft zondagavond aangegeven niet te zullen deelnemen aan Wimbledon dit jaar. De 28-jarige Australiër was maandag de tegenstander van David Goffin (ATP 123) in de eerste ronde.

Kyrgios gaf in een statement op sociale media aan te sukkelen met de pols.

“Ik vind het heel jammer dat ik me moet terugtrekken uit Wimbledon dit jaar”, legde Kyrgios uit in een bericht van de organisatie. “Tijdens mijn comeback kreeg ik pijn in mijn pols. Uit voorzorg liet ik een scan nemen en daaruit bleek dat ik een ligament scheurde. Ik probeerde alles om te kunnen spelen, maar ik moet jammer genoeg zeggen dat er niet genoeg tijd was. Ik kom terug, net zoals altijd. Ik apprecieer de steun van al mijn fans.”

De verliezend finalist van vorig jaar op Wimbledon speelde na een knieoperatie in januari in 2023 nog maar een wedstrijd. Hij ging er vorige maand op het grastoernooi in Stuttgart in de eerste ronde uit. Zijn laatste overwinning dateert al van begin oktober op het ATP-toernooi in Tokio. Eerder zondag op de persconferentie zei Kyrgios ook nog met vraagtekens te zitten over zijn fysieke toestand.

De Australiër zou voor de negende keer deelnemen op het Londense gras. Vorig jaar haalde hij verrassend de finale, waarin Novak Djokovic te sterk bleek.

Door zijn forfait neemt David Goffin het in de eerste ronde op tegen een nog onbekende ‘lucky loser’. De organisatie loot maandag om 11u30 Belgische tijd wie Kyrgios mag vervangen. De wedstrijd tussen Goffin en de ‘lucky loser’ wordt ook verplaatst naar Court 2. Kyrgios en Goffin zouden het oorspronkelijk op Court 1 tegen elkaar opnemen. De Luikenaar was vorig jaar kwartfinalist op Wimbledon en kreeg dit jaar een wildcard van de organisatie. Zijn wedstrijd maandag begint ten vroegste om 14 uur, na het Amerikaanse duel bij de vrouwen tussen vierde reekshoofd Jessica Pegula (WTA 4) en Lauren Davis (WTA 46).