Bij Rosalia op Rock Werchter was elke beweging een schilderij waard

Rosalia zong de helft van haar set in de lens van een cameraman, en de andere richting het publiek. In beide gevallen wisten we niet waar eerst kijken.

Rosalia Gezien op 2/7 op Rock Werchter

De Spaanse was al de derde headliner – na Oscar and the Wolf en Muse – die gemaskerd het podium beklom. Maar de bassen in ‘Saoko’ pompten zo hard dat de lichtgevende motorhelmen er bij de zangeres en haar acht dansers meteen af knalden. Rosalia’s billen trilden mee: dat illustreerde een cameraman op het podium met een gulzige close-up.

Het was niet de laatste keer dat die cameraman een hoofdrol zou spelen. Een uur lang werd Rosalia door hem achtervolgd op het podium – zijn beelden verschenen rechtstreeks op de videoschermen op en rond het podium. Voor wie naar het podium keek, kon dat storend zijn, want de man doorkruiste een aantal geweldige choreografieën. Maar wie tot de schermen veroordeeld was (Rosalia zelf is slechts 1m63 groot, dus dat waren er flink wat) zag zelden een concert beter in beeld gebracht.

Regisseur Stanley Kubrick zou de regel gehanteerd hebben dat elk frame in zijn films een schilderij zou moeten zijn. Bij Rosalia was elke beweging dat. Bij ‘Motomami’ vervlochten haar dansers zich tot een motor – Rosalia kroop erop, en zong van daar. De Spaanse grijnsde, pruilde en gromde met het charisma van een Oscarwinnares. Zelfs wie geen Spaans machtig is, begreep aan haar lichaamstaal dat ‘Diablo’ ging over de druk van de roem.

Op enkele jaren tijd verzamelde de 30-jarige Barcelonese genoeg reggaetonhits om The Barn om te toveren tot een danstempel zonder weerga. Toch hield ze de dansfeestjes beperkt: twerkfestijnen ‘Despecha’ of ‘Con Altura’ werden afgewisseld met de gemoderniseerde flamenco van ‘Bulerias’en showcases voor haar machtige stem, zoals ‘Hentai’. Het publiek luisterde gebiologeerd.

Verrassen deed Rosalia nog met een tedere cover van Enrique Iglesias’ ‘Hero’, en met enkele woordjes in het Nederlands en het Frans. Pour la petite histoire: blijkbaar houdt de zangeres van de Marollen. Het publiek leverde een wederdienst door voor ‘La fama’, met zijn onweerstaanbare Aventura-sample, zelf hun beste Spaans boven te halen.

Ondertussen bleven de schermen ons vergasten op close-up smartphonebeelden van Rosalia’s guitige gezicht, of op beelden uit de Gopro’s die de zangeres en haar dansers gemonteerd hadden op de stepjes waarmee ze rondcrossten in ‘Chicken Teriyaki’. Na deze passage in The Barn kunnen we Rosalia maar één ding kwalijk nemen: dat onze ogen en oren het zo druk hadden dat onze heupen achterbleven.

Foto: Koen Bauters

