‘Juni 1995’, de fontein van Pol Bury in Brussel

Veel kunstenaars flirten met fonteinen, maar Pol Bury was de specialist. Nu steden massaal kiezen voor verkoelende speelfonteinen, kijken we naar Juni 1995 als een sierlijke klassieker.

‘Toeristische attractie’, meldt Google Maps bij het plaatje. Maar als we bij de fontein in de Koning Albert II-laan in Brussel aan­komen, op een van de heetste dagen van deze zomer, treffen we alleen een pendelaar aan die op een bank een sigaretje rolt en een dakloze die beschutting zoekt onder een stuk karton.

Strak minimalisme en sokkelarchitectuur overheersen in de Manhattanwijk. De brede boulevard, in het verlengde van de Jacqmainlaan, werd in de jaren 90 her­aangelegd. In de groene strook tussen de kantoortorens bots je op sculpturen van ­Liliane Vertessen en Rombouts & Droste.

Een bordje ontbreekt bij Juni 1995, dat geïnstalleerd werd in een parkje van tuinarchitect Jacques Wirtz. Maar de typische stijl van Pol Bury valt meteen op. De Waalse kunstenaar koos niet voor het spektakel. Bij hem geen klaterende watersymfonie, wel beheerste kamermuziek. In zijn ingenieuze werkstukken brengen water, wind en zwaartekracht een trage beweging op gang.

Knikbeweging

In de hoogdagen van zijn carrière werd ­Bury de fonteinspecialist bij uitstek. Zijn eerste waterwerk in de publieke ruimte ­realiseerde hij voor de universiteit van Iowa in 1969. Daarna verrezen pronkstukken bij de Fondation Maeght in Zuid-Frankrijk, bij het Solomon R. Guggenheim Museum in New York, in de tuinen aan het Palais-Royal in Parijs, in Zuid-Korea en Japan.

Ook bij ons staan er monumentale exemplaren. Vaak vind je ze in de schaduw van historische gebouwen, zoals bij het kasteel van Seneffe of aan de entree van de voormalige mijnsite van Le Grand Hornu.

De buitenkunst van Bury lijkt overigens aan een forse revival toe. La Louvière, dat deze zomer de honderdste geboortedatum van de kunstenaar viert, restaureerde een blinkende, bolvormige fontein die sinds 1992 voor het Kasteel Gilson staat. Bij het nieuwe provinciehuis in Antwerpen kreeg een fontein uit 1981 recent opnieuw een centrale plek. Ze werd de blikvanger van de publieke tuin. De ingewikkelde constructie bestaat uit een cluster van 42 stalen armen die op een onvoorspelbare manier een knikbeweging maken, zodat er een geut water uitkiepert.

Mechaniekjes

De Waalse kunstenaar Bury (1922-2005) was een autodidact en een gretig vernieuwer. In zijn jonge jaren flirtte hij met tal van kunstenaarsgroepen die we vandaag collectieven zouden noemen. Zo vond hij aansluiting bij de Jeune peinture belge in 1945, bij Cobra in 1948, bij de Groupe art abstrait in 1950.

In 1953 raakte hij onder de indruk van een tentoonstelling van de Amerikaanse speelvogel Alexander Calder. Bewegende sculpturen, aangedreven door motortjes: dat wilde hij voortaan maken.

Bury zou doorbreken met een kinetisch oeuvre. Voor zijn mechaniekjes reduceerde hij zijn alfabet tot kubus, piramide en bol. In zijn sculpturen zocht hij vooral een verstilde esthetiek op. Op monochrome doeken bevestigde hij bollen die zacht snorrend roteren. Op andere werken vallen wentelende cilinders, wriemelende nylon- of ijzerdraadjes of knarsende houten ­kubussen en schijven op. Ze lijken muziek te produceren, zo onvoorspelbaar als die van John Cage. Hun beweging voltrekt zich langzaam, in een mysterieus besloten wereld. Tijdsverloop en ritme spelen een centrale rol in het werk van Bury.

Onderkoelde sereniteit

Bij de fonteinen komt daar nog de suggestie van gewichtloosheid bij. Vaak gaat het om ingenieuze constructies, ook in Brussel. Voor Juni 1995 stelde Bury 21 cilinders in een cirkelvorm op. Ze zijn 2 à 3 meter hoog en dragen bollen van verschillende afmetingen. In een gesloten circuit stuwt een pompsysteem het water via centrale armen naar boven. Door een spel van tegengewichten kantelt de bal, die leegloopt en het water naar een kraag laat lopen.

Bury putte het commerciële succes van zijn fonteinen niet uit in een eindeloze herhaling van hetzelfde. Hij varieerde en experimenteerde graag, ook qua techniek. Altijd stralen zijn waterwerken een onderkoelde sereniteit uit.

Het maakt ze aantrekkelijker dan de smart fountains zoals die nu in zowat alle stadscentra in de mode zijn: opspuitende waterstralen op straatniveau, die vooral de kleinsten verkoeling en jolijt bezorgen.

Dit artikel verscheen op 6 augustus 2022.

