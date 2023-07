Lil Nas X verklaarde de ‘slutty summer’ voor geopend op Rock Werchter

Lil Nas X leverde een sterk geregisseerd dansspektakel af op het hoofdpodium. Eentje waar toevallig ook gezongen werd. Een portie ongecompliceerd popplezier.

Lil Nas X Gezien op 2/7 op Rock Werchter

Nog niet heel lang geleden werd onder festivalgangers nog duchtig gedebatteerd over de vraag of mainstream popshows wel een plek hebben op ‘Rock’ Werchter. Nochtans is zo’n Amerikaanse megaproductie kunnen meepikken op een festival meer dan mooi meegenomen. Zo kon u in het Werchterverleden ook al Kesha (2011) en Lady Gaga (2009) buiten hun comfortzone zien doorbreken. Dit jaar kwam queer popprins Lil Nas X bewijzen dat hij meer in zijn mars heeft dan hits ‘Old town road’ en ‘Montero (call me by your name)’.

Bij een act als de zijne wil het oog evenveel als het oor en op dat vlak gaf Lil Nas X u de kost en dan nog een beetje. Het hoofdpodium werd ingericht als een soort buitenaards woestijnlandschap waar acht dansers, verkleed als catwalkamazones, de dienst uitmaken. ‘Dune meets Wakanda’, noteerden we bij het begin van deze feelgoodshow die bol stond van de referenties.

Zo knipoogden de minirokjes van de dansers naar de rokjes van Miu Miu die vorig jaar viraal gingen op het web. Hun charismatische leider verscheen dan weer in een ravissante harige bontjas die deed denken aan de sjamanistische kostuums uit de foto’s van de Franse Charles Fréger. Te vergezocht? Voordat Montero Lamar Hill wereldberoemd werd als Lil Nas X, had hij een veelgevolgd Nicki Minaj fanaccount op Twitter. In die kringen bestuderen tieners hun idolen zoals doctoraatstudenten een eencellig organisme vier jaar lang onder de microscoop leggen. Hier wordt niets aan het toeval gelaten. Zelfs zijn drinkbus was in goud gelamineerd.

Des te leuker dat Lil Nas X door een gescheurde broek even gedwongen werd om te improviseren. Want verder was dit een strak geregisseerd dansspektakel, waar toevallig ook gezongen werd. U hoorde de 24-jarige zanger hoop en al nog niet eens voor de helft van de duur van zijn concert. Waarom dan vier sterren? Omdat Lil Nas X een uur lang geweldig leuk entertainment bood met zijn danscrew en wanneer hij de microfoon ter hand pakte, was hij prima bij stem. In ‘Lost in the citadel’ leerden we de zanger kennen als emopunker en op ‘Dead right now’ – dat niet zou misstaan in het oeuvre van Beyoncé – toonde hij dat zijn mannetje staat als rapper. ‘That’s what I want’ en ‘Sun goes down’ was dan weer zonnige hitparadepop.

Voor de fans zit de fun van Lil Nas X echter in de openlijke viering van zijn seksualiteit: ‘I also want to ride til I can’t no more’, lazen we op een bordje in het publiek. En dat was het meest zedelijke exemplaar. Lil Nas X bediende hen in een blinkend harnas met sletterige popnummers als ‘Batty boy’ en ‘Scoop’, waarin hij zijn lichaam bezong. Op ‘Down souf hoes’ twerkten zijn ‘soldiers’ alsof hun leven ervan afhing. Zo bezorgde het nieuwbakken Amerikaanse popicoon het hoofdpodium een portie ongecompliceerd popplezier. U bent ervoor of niet.

Foto: Koen Bauters

