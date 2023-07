Is een weekje hier en daar doorheen het jaar echt genoeg om helemaal te resetten? Of moeten we er bijna een maand tussenuit om ons brein tot rust te laten komen?

Als het over vakantie gaat, ken ik twee soorten mensen. Ik zal ze de hapsnappers en de stretchers noemen. De eerste groep neemt een paar keer per jaar een paar dagen vrijaf. Een weekje hier, een weekje daar, nog eens een lang weekend en misschien nog eens een iets langer weekend. De stretchers zijn compromisloos: voor minder dan drie weken doen zij de boeken niet toe. Zelf ben ik een stretcher. Ik heb tijd nodig om los te koppelen en in zottere sferen te komen. Veel tijd.

Uit de burn-outverhalen die collega Nathalie Carpentier de voorbije maanden optekende, valt in elk geval af te leiden dat blijven doormalen een ticket richting crash kan zijn. Al vind je natuurlijk altijd mensen die alleen maar kunnen blijven draaien door te blijven draaien. Maar misschien doen ze dat ook omdat ze bang zijn dat hun machine niet meer op gang komt wanneer ze een keer is stilgelegd?

Maar terug naar die vakantie. Hoeveel dagen geven we ons brein en lijf best rust, dokter? ‘Twee tot drie weken, minstens een keer per jaar,’ zegt stressconsulent dokter Luc Swinnen aan de telefoon. ‘Dat raad ik mijn cliënten aan. Het is beter dan wat korte citytrips. Je hebt sowieso minstens drie dagen nodig om alle ballast kwijt te raken.’ Hij verwijst naar lichamelijke ballast - zoals hartkloppingen, hoofdpijn, nekpijn gespannen spieren - en cognitieve ballast - verstrooidheid en vergeetachtigheid.

‘Plus: op vakantie vertrekken geeft veel mensen ook nog eens extra stress’, vervolgt Swinnen. ‘Alleen al door de verplaatsing of doordat je plots met veel mensen samen zit in een vliegtuig, een auto of een vakantiehuisje. Dat moet je er ook nog eens bij rekenen. Pas na die eerste dagen beginnen je batterijen weer op te laden. En daarvoor moet je brein lang genoeg kunnen ontkoppelen en overschakelen naar een soort mijmerbrein. Dat is de state of mind waarin je weer creatief kan zijn en nieuwe ideeën krijgt.’

Of je daarom per se op reis moet, is een andere vraag. ‘Neen’, zegt Swinnen. ‘Thuis ontkoppelen kan ook. Al kan net dat weg zijn uit je eigen omgeving wel stimulerend zijn voor je brein. Wat wel noodzakelijk is, is dat je het werk loslaat en dus ook geen mails blijft checken en beantwoorden.’

De gemiddelde Belg neemt zestien dagen vrij, las ik gisteren in een persbericht van SDWorx. Dus ergens tussen twee en drie weken. Dat is meer dan de Fransen, die op dertien dagen blijven hangen, maar een pak minder dan de Finnen, die zomaar even 34 dagen grote vakantie scoren. Toeval dat Finland bovenaan in de top van gelukkigste landen ter wereld staat in het World Happiness Report van de Verenigde Naties? Ik denk het niet.

Dit artikel verscheen op 22 juni 2022

