Hoe kun je de zoete zomer beter bewaren dan in een reeks potjes huisgemaakte confituur? Wij zochten de beste tips bij elkaar, om jam onweerstaanbaar lekker te maken en minstens een jaar houdbaar. Onze gids: confituurmaker Danny De Winter.

Kun je van alle fruit confituur maken?

Danny De Winter: ‘Elke fruitsoort is geschikt voor confituur. Kies wel altijd vruchten van het seizoen, en let erop dat ze perfect rijp en niet beschadigd zijn. Zoet en sappig fruit levert het beste resultaat op. Hoe beter de kwaliteit van het fruit, hoe lekkerder de confituur. Onrijp of een overschotje overrijp fruit laat je dus best links liggen. Ook van groenten kun je confituur maken. Vooral met soorten die een uitgesproken smaak hebben, lukt het goed, zoals tomaten, rode biet of paprika. Zelfs met olijven lukt het.’

Hoeveel suiker heb je nodig?

‘Zelf gebruik ik 300 gram suiker voor 1 kilo fruit. In jam uit de supermarkt zit meer suiker, dikwijls wordt er aan 1 kilo fruit 1 kilo suiker toegevoegd. De reden hiervoor: suiker is goedkoper dan vers fruit. Hoewel zo’n grote hoeveelheid nergens voor nodig is, is suiker toch belangrijk. Het versterkt de zoete smaak van fruit, maar zorgt ook voor stevigheid. Door vruchten te koken komt er pectine vrij, een natuurlijk bindmiddel dat de confituur doet indikken. Sommige vruchten zijn van nature rijk aan pectine, zoals rode bessen, appel, citrusvruchten en kweepeer. Andere bevatten er net weinig, zoals aardbei, framboos, kers of meloen. Maar geen enkele fruitsoort bevat er genoeg om confituur voldoende stevig te maken, vandaar de suiker. Bovendien verlengt suiker de bewaartijd, hij maakt de confituur feller van kleur en doet ze glanzen.’

Hoe houd je de hoeveelheid suiker binnen de perken?

‘Door gebruik te maken van de natuurlijke zoet- en bindkracht van appels: door appelpuree toe te voegen, waarin ook de pitjes en klokhuizen meekoken – die rijk zijn aan pectine –, kun je het suikergehalte beperken tot 30 procent. In ons assortiment zitten ook suikervrije confituren, hiervoor gebruik ik erythritol. Dat is een zoetstof die van nature ook voorkomt in tal van vruchten zoals meloenen en peren, paddenstoelen en gefermenteerde producten zoals kaas. Wie hiermee wil experimenteren: je vindt die suikervervanger in de natuurvoedingswinkel.’

‘Voor confituur wordt dikwijls ook geleisuiker gebruikt, kristalsuiker waar pectine en citroenzuur aan toegevoegd zijn. Zelf gebruik ik die niet, omdat confituur hier een andere gelei-achtige textuur van krijgt. En je moet er evenveel van gebruiken als bij gewone suiker, waardoor het toegevoegde suikergehalte niet daalt. Geef mij dan maar de natuurlijke suiker die in appeltjes zit.’

Hoe lang moet confituur koken?

‘Enkele minuten zacht borrelen op het vuur volstaat. Denk niet: hoe langer, hoe beter. Confituur die te lang kookt, kan “kapot” koken. De bindende werking van pectine en suiker kookt dan stuk, waardoor confituur weer lopend wordt. Tegelijk moet het fruit wel lang genoeg pruttelen om de pectine en suiker de kans te geven hun werk te doen. Wil je weten of de confituur voldoende gekookt heeft om tijdens het afkoelen mooi op te stijven, doe dan de stollingstest: laat een bordje koud worden in de diepvries, doe er een lepeltje jam op en tel tot 30, houd het bordje schuin, de jam is klaar wanneer de druppel gestold is en er niet af druipt. Loopt de jam er toch af, laat hem dan nog een minuutje verder inkoken en test opnieuw.’

Waarom is citroensap onmisbaar in confituur?

‘Citroen is een natuurlijke pectinebom en helpt daardoor bij het indikken. Daarnaast is het zure, frisse sap een goede tegenhanger voor het zoete van de suiker en krijgt de confituur er een mooi fel kleurtje van. Citroen zorgt ervoor dat de kleur van het fruit behouden blijft en niet bruin wordt.’

Welke extra smaakmakers kun je toevoegen?

‘De mogelijkheden zijn eindeloos. Ik verwerk graag bloemen zoals viooltjes, dahlia’s of rozen uit onze tuin in confituur. De Madame Isaac Pereire, een bourbonroos met een aromatische geur en smaak, is een van mijn favorieten. Gebruik onbespoten exemplaren, bloemen uit de winkel zijn niet geschikt voor consumptie. Net als verse groene kruiden (zoals munt) voeg je bloemblaadjes pas na het koken toe, zodat het aroma niet verloren gaat. Specerijen zoals kaneel, anijs of vanille kun je van bij het begin toevoegen (doe ze in een theezakje, zodat je ze er op het einde van de kooktijd makkelijk weer uit kunt halen). Ook zeste van citroen, limoen of andere citrusvruchten kun je meekoken. Een scheutje drank misstaat niet in confituur. Denk aan jenever, whisky of limoncello. Voeg je die toe van bij het begin, dan verdampt de alcohol. Gebruik je de alcohol op het einde, dan krijg je een meer uitgesproken smaak.’

Heb je een koperen ketel nodig om confituur in te maken?

‘Vroeger werd die vaak gebruikt omdat koper de warmte goed verdeelt en ervoor zorgt dat fruit sneller stijf wordt, waardoor de jam sneller klaar is. Maar je kunt om het even welke kookpot gebruiken. Zorg er wel voor dat hij twee keer de inhoud heeft van het volume van het fruit: het vocht kan zo sneller verdampen en je confituur is sneller klaar.’

Moet je bokalen steriliseren?

‘Belangrijk is dat de potten waarin je de confituur giet en de dekseltjes brandschoon zijn. Het makkelijkste is om ze in de vaatwasser te zetten en die op het heetste programma te laten draaien. Ze 10 minuten in kokend water leggen, kan ook. Neem de potten daarna alleen nog aan de buitenkant vast. In een propere bokaal is confituur minstens een jaar houdbaar, eens geopend blijft hij in de koelkast makkelijk nog een maand goed.’

OVER DE CONFITUUREXPERT Al meer dan twintig jaar maakt Danny De Winter artisanale confituur. Inspiratie haalt hij uit zijn eigen tuin en boomgaard. Hoogstammen met oude appel- en perenrassen, krieken, kersen, pruimen, maar ook kweeperen, mispels en mirabellen. Het is een plek die tot de verbeelding spreekt en waar ook een overvloed aan verse kruiden en zelfgekweekte bloemen groeit die de confituur in gaat: van viooltjes, rozen en dahlia’s tot lavendel, vlierbloesem en goudsbloem. Wat ooit begon met enkele smaken, groeide uit tot de winkel Jam Jam Konfituur in Brugge, met een assortiment van 150 soorten. Jam Jam Konfituur van Het Landhuys, Smedenstraat 41, Brugge, jamjam.be

RECEPT AARDBEIENCONFITUUR MET ROZENBLAADJES

Dit recept haalden we uit het boek Confituur van Jam Jamdat Danny De winter samen met zijn vrouw Katrien Maes schreef en waarin ze hun favoriete recepten delen.

100 ml citroensap 200 g appelpuree (zie recept) 300 g suiker 200 g rozenblaadjes BEREIDING 1. Ontdoe de aardbeien van hun kroontjes. Doe de aardbeien, het citroensap en de appelpuree in een kookpot en breng aan de kook. Laat pruttelen, voeg daarna de suiker toe en meng goed. 2. Laat nog even koken en doe er pas op het einde de rozenblaadjes bij. De rozenblaadjes mogen niet meekoken, anders verliezen ze hun geur en smaak. 3. Vul de glazen bokalen tot de rand met hete confituur en sluit ze onmiddellijk af. Zet ze enkele minuten op hun kop.

RECEPT CONFITUUR VAN FRAMBOOS EN LIMOEN

Dit recept haalden we uit het boek ‘Confituur van Jam Jam’, dat Danny De Winter samen met zijn vrouw Katrien Maes schreef en waarin ze hun favoriete recepten delen.

1 kg frambozen 200 ml limoensap 100 g limoen, in flinterdunne schijfjes. 200 g appelpuree 300 g suiker BEREIDING 1. Doe de frambozen samen met het limoensap, de limoenschijfjes en de appelpuree in een kookpot. Breng aan de kook en roer af en toe. Voeg de suiker toe wanneer het mengsel begint te pruttelen. Laat nog even koken. 2. Vul de glazen bokalen tot de rand met hete confituur en sluit ze onmiddellijk af. Zet ze enkele minuten op hun kop. TIP Voeg een lepeltje van deze confituur toe aan een glas tonic en je krijgt een heerlijk aperitief!

Dit artikel verscheen eerder op 25 juni 2022

