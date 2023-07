Queens Of The Stone Age neemt z’n verantwoordelijkheid met masterclass rock ‘n’ roll op Rock Werchter

‘With great responsibility comes great power’, zou een als Spider Man verklede fan tot drie maal toe het publiek toeroepen. Queens Of The Stone Age nam die verantwoordelijkheid en gaf een masterclass rock ‘n’ roll op de Main Stage.

Queens Of The Stone Age Gezien op 2/7 op Rock Werchter

Kwatongen beweren dat Queens Of The Stone Age nooit meer zo’n goede set zal spelen als toen met Dave Grohl en Mark Lanegan in de rangen. Een dikke twintig jaar later zijn de Queens echter nog steeds even relevant én hebben ze nog een aantal platen gemaakt waaruit ze kunnen kiezen zonder fans teleur te stellen. Dat doen er hen weinig na.

Een scheiding, kanker en het genadeloos tikken des tijds kleurden de rosse reus Josh Homme grijs, maar je kan er je klok op gelijk zetten dat hij als frontman nog steeds festivalweides uit zijn hand doet eten. Zeker met een set die voornamelijk put uit ...Like clockwork, de intussen ook al tien jaar oude moderne klassieker van de band.

Beter geolied dan eender welke frituur op de weide is het vijftal op elkaar ingespeeld. En om de snaren extra te bevochtigen, spuwt Homme cool in z’n hand. Met riffs strakker dan hun zwarte jeansbroeken en een dankbaarheid die tot de achterste rijen reikt, was dit een zoveelste triomftocht van de Queens.

‘Make it with chu’, met de terugkeer van Spiderman, was misschien wel de beste versie van de wereldsong die we al hoorden, aangedikt met een flard ‘Miss you’ van The Rolling Stones. Maar ook het nieuwe ‘Straight jacket fitting’ was een meezinger die het publiek als gegoten zaten.

‘When you live like you’re in the dark, all you can do is see the light’, gaf Homme als levensles mee. Hij heeft diep gezeten, maar met ‘Songs for the dead’ als verzengende afsluiter bruiste het in de vele moshpits van het leven. Los van wat Arctic Monkeys hierna nog speelt, kreeg de slotdag van Rock Werchter alvast een vijfsterren rockshow als cadeau.

Foto: Koen Bauters

