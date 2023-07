Christine and the Queens op Rock Werchter is de poëzie van een engel met afgeplakte tepels

Christine and the Queens bracht een eigenzinnige popopera mee naar The Barn. Wie het ritueel uitzat, verliet gelouterd de tent.

Christine and the Queens Gezien op 2/7 op Rock Werchter

‘She wants to be born again’, zong Héloïse Letissier op zijn debuut, bijna tien jaar geleden. In het decennium dat zich daarna ontrolde, is de Franse zanger meerdere keren herboren. Als Christine, als Chris, als Redcar, als man. Dat proces leverde boeiende platen op, maar ook een ingewikkelde vervelling. In de rollercoaster van de transformatie was het niet altijd makkelijk om het zicht op de horizon helder te houden.

Die transitie culmineerde in het onlangs uitgebrachte album Paranoïa, angels, true love, gebaseerd op Angels in America, de theaterhit over de aidsepidemie die de queer gemeenschap aan flarden reet in de vorige eeuw. Een imposant werkstuk, opgedeeld in drie ‘bedrijven’.

Dat theatrale element was ook het frame waarrond de 35-jarige Franse zanger zijn show had geboetseerd. Waar behalve voor drama, decorelementen uit een Griekse tragedie en stukjes gescripte bindteksten geen plaats was voor de frisse elektropop die hem bekend maakte bij een breed publiek. Geen ‘Christine’ dus, geen ‘Paradis perdus’, geen ‘Saint Claude’, wellicht tot spijt van velen.

Christine wilde een verhaal vertellen over opnieuw beginnen, en daar pasten die oude songs nu eenmaal niet in. Het maakte van zijn performance – een concert kon je dit niet echt noemen – een gewaagd statement. Christine had het over een ritueel in de tekstflarden die ze tussen de nummers opvoerde, op het einde noemde hij zijn show ‘a poem’. Wat het ook was, het was een trip voor doorzetters.

‘Welcome to the light, where everything is glorious’, trapte een voice-over de show af. Het gilet dat rond zijn naakte lijf flapperde, speelde hij na een paar nummers uit. Gespierde borstkas en borsten ontbloot, met de tepels afgeplakt. De zanger beschouwt zichzelf als genderneutraal, zoals een engel, maar verkiest mannelijke voornaamwoorden. Er was niks sensueels aan dat blote lijf, het was enkel stoer.

Foto: Koen Bauters

Minder catchy

Christine is niet meer de frêle popzangeres van weleer die over het podium dartelde, en zijn songs zijn een stuk minder catchy. De muzikale omlijsting door klankentappers die buiten zicht bleven, was bijwijlen donker en minimaal, laverend tussen hemels en hels. De zanger bedacht er heftige choreografieën bij, soms met een knipoog naar Michael Jackson, maar vooral zijn veelzijdige, angelieke stem was de uitblinker.

Onder de synthetische huid zat ook warme soul. Zoals aan het begin van ‘Tears can be soft’, waarin een sample van soulicoon Marvin Gaye verstopt zat, of tweelingsbroertje ‘Marvin descending’, waarin een sobere piano prachtig overvloeide in een bonzend hart.

In het uitgepuurde ‘To be honest’ zag je een glimp van de ronde, melodieuze pop waarmee Christine vroeger een breed publiek charmeerde. ‘I am trying to love, but I’m afraid to kill’, klonk het, ‘And I never know when, when to search or stay still.’

Die zoektoch leidde Christine naar een intens, krachtig, persoonlijk en artistiek statement. Naar een plek waar geen plaats meer is voor de rock-‘n-rollgedachte van weleer. ‘Kijk, dit is het hele concept van rock-‘n-roll’, zei hij sarcastisch toen hij bij afsluiter ‘Big eye’ een microstatief kreeg toegestopt en er stoer rond kronkelde. ‘De poëzie van rock-‘n-roll gaat de wereld redden.’

Christine sloot geen compromissen in de zeppelin genaamd The Barn, maar wie aan boord bleef steeg tot grote hoogten.

