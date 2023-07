Zoon Michel Fourniret verdacht van poging tot verkrachting minderjarige

De zoon van de Franse seriemoordenaar Michel Fourniret is opgepakt omdat hij een 16-jarig meisje zou hebben willen aanranden. Dat werd vernomen bij het parket van Nice.

Selim Fourniret is de enige zoon van het intussen overleden ‘monster van de Ardennen’ en zijn partner Monique Olivier. Hij werd geboren in 1988. Zondagochtend werd de man opgepakt nadat hij een 16-jarig meisje zou hebben willen verkrachten in een lift. Volgens de Franse krant Le Parisien probeerde hij daarna te ontsnappen, maar kon hij worden ingerekend.

Michel Fourniret overleed in mei vorig jaar in het ziekenhuis van de gevangenis van Parijs op 79-jarige leeftijd. De seriemoordenaar was tot levenslang veroordeeld voor de moorden op zeven jonge vrouwen tussen 1987 en 2001. Monique Olivier werd veroordeeld voor medeplichtigheid aan vijf moorden en een verkrachting.

Selim Fourniret woont volgens Le Parisien al jaren aan de Zuid-Franse Côte d’Azur, onder een andere identiteit.