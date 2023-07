26 jaar na haar debuut staat Venus Williams (43) weer op het gras van Wimbledon. Haar carrière mag dan grotendeels in de schaduw van haar zus Serena zijn verlopen, de oudste van de tennissende zussen wil tot haar 50ste doorgaan.

Het was voor een dinsdag in juni ongewoon druk rond het Noord-Brabantse plaatsje Rosmalen, vlak bij ’s-Hertogenbosch. De Libéma Open, het grastennistoernooi dat elk jaar in de week na Roland Garros plaatsvindt ...