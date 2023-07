Bosnische Serviërs leggen mijn onder Dayton-vredesakkoord

De internationale toezichthouder in Bosnië en Herzegovina heeft zijn mandaat ingezet om een Bosnisch-Servische wet tegen te houden die het Dayton-vredesakkoord bedreigt.

De Hoge Vertegenwoordiger in Bosnië en Herzegovina, de Duitser Christian Schmidt, heeft een controversiële Bosnisch-Servische wet geschrapt die alle beslissingen van de hoogste rechter van het land moest opschorten.

Het Bosnisch-Servische deelparlement had de wet goedgekeurd omdat de enige Bosnisch-Servische rechter zich uit dat hof had teruggetrokken. De Bosnische Serviërs wilden niet dat het hof zoals aangekondigd zijn werk zonder de inspraak van een Bosnische-Servische rechter zou voortzetten.

Schmidt heeft een uniek mandaat in het sinds de oorlog fragiele en qua democratie ingewikkeld georganiseerde Bosnië: hij heeft als internationale toezichthouder de macht om wetten terug te draaien en overheidsfunctionarissen te ontslaan. Eind vorig jaar greep hij ook al in, rond de verkiezingen. Toen leidde dat tot boosheid onder een deel van de bevolking.

In Bosnië liggen spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen (katholieke Bosnische Kroaten, islamitische Bosniakken en orthodoxe Bosnische Serviërs) dicht onder het oppervlak. Critici vreesden dat de wet een stap zou zijn naar het uiteenvallen van het land. De wet was geïntroduceerd door Milorad Dodik, de president van de Bosnische Serviërs.

De pro-Russische Dodik, die vanwege zijn separatisme sancties opgelegd heeft gekregen door de VS en het VK, zei onlangs dat wat hem betreft de Republika Srpska al een onafhankelijke staat is. ‘We zijn er klaar voor’, zei hij over afsplitsing van de deels autonome Bosnisch-Servische helft van het land van het andere, Bosniak-Kroatische deel.

Schmidt zei zaterdag in de Bosnische hoofdstad Sarajevo dat hij de wet schrapt omdat die ‘rechtstreeks in strijd is met de constitutionele orde van Bosnië-Herzegovina en het vredesakkoord van Dayton’. Dat in 1995 in de VS overeengekomen akkoord maakte een eind aan de Balkanoorlog, die zeker honderdduizend levens kostte.

Bosnische Serviërs zeggen Schmidts legitimiteit niet te erkennen, omdat Rusland zijn aanstelling nooit heeft goedgekeurd.

De Hoge Vertegenwoordiger kondigde zaterdag behalve zijn ingrijpen in de Bosnisch-Servische wet ook een amendement aan dat het mogelijk maakt om inwoners van Bosnië en Herzegovina te vervolgen als ze staatsinstellingen in gevaar brengen.

