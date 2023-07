Zondag was er de derde editie van het basketbaltoernooi ter nagedachtenis van Mehdi Bouda: ‘Alleen kun je snel gaan, samen kun je ver gaan.’

Aan de ingang van het sportcomplex in Neder-Over-Heembeek vallen twee vrouwen elkaar in de armen. Een van hen lijkt iedereen te kennen. Passanten wensen haar goedendag of slaan een praatje. ‘Dit toont ...