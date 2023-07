Nu ook eerste AfD’er verkozen tot burgemeester

Geen week nadat de extreemrechtse AfD haar eerste bovenlokale bestuursfunctie binnenhaalde, heeft ze nu ook een burgemeester. Hannes Loth werd zondag verkozen in Raguhn-Jeßnitz, een stad in deelstaat Sachsen-Anhalt.

Het is niet toevallig weer een voormalige Oost-Duitse deelstaat waar de AfD een nieuw bestuursmandaat binnenhaalt. In de deelstaten die vroeger tot de DDR behoorden, doet de extreemrechtse partij het bijzonder goed. Nu plukt Hannes Loth (42) daarvan de vruchten. Hij wordt burgemeester in Raguhn-Jeßnitz, een gemeente ten noorden van Leipzig. Loth haalde in de beslissende verkiezingsronde 51,13 procent van de stemmen.

In Raguhn-Jeßnitz mochten zo’n 7.800 kiezers hun stem uitbrengen en minder dan twee op de drie stemgerechtigden deden dat ook effectief. Het verschil tussen de verkozen Loth en de tweede kandidaat bedraagt minder dan 200 stemmen. Maar deze eerste burgemeesterssjerp is voor de AfD een belangrijke overwinning – en dat op minder dan een week tijd nadat ze voor het eerst een bestuursfunctie had binnengehaald.

Vorige dinsdag werd de AfD-politicus Robert Sesselmann tot bestuurder van Sonneberg verkozen, een regio in deelstaat Thüringen, ook een deelstaat die vroeger deel was van de DDR. Die eerste bestuursfunctie voor een AfD’er wordt in Duitsland gezien als een cesuur.

Het debat over de omgang van andere partijen met de AfD – is het zinvol dat ze beloven om nooit met de AfD samen te werken? – is de voorbije dagen weer sterk aangewakkerd. Wordt ook druk over gediscussieerd bij onze oosterburen: de populariteit van de AfD bij de kiezer. De laatste tijd neemt de partij in peilingen een hoge vlucht. Ze haalt intussen zelfs hogere scores dan de SPD van kanselier Olaf Scholz. Dat debat over de AfD zal met haar allereerste burgemeester niet snel gaan liggen.

Opmerkelijk: de nieuwe burgemeester werd verkozen met een campagne die, anders dan bij de verkiezing in Sonneberg, wél over lokale thema’s ging, zoals de uitrusting van de brandweer en de lokale economie. In Sonneberg draaide de campagne veeleer over protest tegen de euro, migratie en andere dingen waar de verkozen bestuurder geen bevoegdheden over heeft.

Lees ook