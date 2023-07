JID op Rock Werchter: garantie in de hiphop top drie

Op vlak van hiphop kiest Rock Werchter dit jaar voor kwaliteit boven kwantiteit. Na Zwangere Guy en Stormzy was het aan JID om bars te spitten.

JID Gezien op 2/7 op Rock Werchter

Hij was lid van Earthgang, is goed bevriend met J Cole als lid van diens Dreamville-label. Bij het grote publiek is JID misschien het bekendst door zijn bijdrage aan ‘Enemy’. Dat schrok de hiphopfans gelukkig niet af: van zielloze bombast was in Klub C geen sprake.

De halfvolle tent – Lil Nas X is een stevige concurrent – overdonderde de rapper bij momenten met enthousiasme. Nummers werden ingezet nog voor de rapper tijd had om z’n microfoon te nemen, en songs als ‘Crack sandwich’ gingen naar binnen als (betaalbare) zoete broodjes.

De rapper uit Atlanta is vooral beïnvloed door New Yorkse hiphop, en dus kreeg A Tribe Called Quest een shout-out en werd ‘Scenario’ gesampled. In ‘Raydar’ passeerden achtergrondbeelden van American football – JID was zelf als tiener een begenadigd speler.

Op het podium bewees hij zich ook een begane volksmenner: hij spoorde iedereen aan om de verwachte moshpit in ‘Sticks’ veilig te laten verlopen. In ‘Workin out’ moest de security dan weer mee de handen in de lucht steken.

Dankzij fans die z’n nummers woord voor woord meerapten, voelde deze Belgische passage als een thuismatch die JID met vingers in de neus won. Nog snel wat knuffels en handtekeningen uitdelen en dan gaan fanboyen bij Arctic Monkeys: aan zijn gezicht te zien beleeft de man hier een topdag. Wie erbij was, mocht meegenieten.

