Sint-Truiden dient klacht in na ‘levensbedreigende’ toestanden in zorgcentra

Het stadsbestuur van Sint-Truiden dient bij de onderzoeksrechter een klacht in tegen meerdere zorgcentra. Er is sprake van mensonwaardige en levensbedreigende toestanden.

Dinsdag heeft de ondernemingsrechtbank van Turnhout het faillissement van zorgcentrum Curamant uitgesproken en dat brengt nu ook zusterbedrijf Triamant aan het wankelen. Triamant baat woon- en zorgbuurten uit in Sint-Truiden en Bree, samen goed voor 271 serviceflats.

In beide gemeenten bracht het lokale bestuur donderdag een bezoek aan de bewoners om na te gaan of ze de nodige zorg kregen. In Bree kwamen geen problemen aan het licht, maar in Sint-Truiden botsten het stadsbestuur en de Vlaamse Zorginspectie op naar verluidt ‘mensonwaardige en zelfs levensbedreigende omstandigheden’. Concreet was er voor dit weekend geen eten meer en was de zorg voor hulpbehoevende bewoners niet gegarandeerd. Zo bleef de noodknop onbeantwoord.

‘Controle buitenspel’

‘Onze grootste bekommernis is nu dat alle betrokken patiënten de zorg krijgen waar ze recht op hebben. De ontstane situatie is ontoelaatbaar’, zegt burgemeester van Sint-Truiden Ingrid Kempeneers (CD&V). ‘Donderdag had het Vlaams Departement Zorg ons gecontacteerd omdat de sites van Triamant Bree en Sint-Truiden in een gevarenzone dreigden te komen door wanbeheer en een ondoorzichtig kluwen van vennootschappen. Daardoor had de organisatie de betrokken sites aan de standaard kwaliteitscontroles kunnen onttrekken.’

‘De controle-instanties zijn hier in het verleden duidelijk bewust buitenspel gehouden’, meent dokter Johan Vandervelden van Eerstelijnszone Haspengouw. Er wordt nu hulp aangeboden, onder meer via zelfstandige thuisverpleging.

Lees ook