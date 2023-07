Het was de vraag van 1 miljoen: had Jonas Vingegaard op kop moeten sleuren voor Wout van Aert? Terwijl de barometer bij onze landgenoot in San Sebastian op onweer stond, straalde de zon voor Tadej Pogacar.

En of Wout van Aert (28) ontgoocheld was. Vlak na de finish in San Sebastian dook hij de ploegbus van Jumbo-Visma in. Geen zin in een babbel met de pers. Aan de streep had hij z’n drinkbus al tegen het ...