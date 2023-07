The Lumineers staken midden op de dag het kampvuur al aan op Rock Werchter

The Lumineers serveerde zijn folkrock blij en vurig, al waren zijn ideeën niet zo lumineus dat ze nieuwe inzichten aanknipten in je hoofd.

The Lumineers Gezien op 2/7 op Rock Werchter

Het zestal uit Denver doet graag van ‘ho!’ en ‘hey!’, liefst met zoveel mogelijk mensen in zijn kielzog. Een van zijn grootste hits heet ook niet voor niets ‘Ho hey’, een nummer waarmee ze meteen de menigte voor het hoofdpodium deden oplaaien.

De toverformule van zanger Wesley Schultz en drummer Jeremiah Fraites is een doorslag van die van Mumford & Sons: akoestische instrumenten doen alsof het digitale tijdperk nooit is aangebroken terwijl een potige kickdrum je beleefd verzoekt om mee te klappen. Gooi er nog een accordeon, viool, barpiano, breedgerande hoeden en bretellen bij, en het kampvuur begint als vanzelf te knetteren.

The Lumineers zijn op een festivalwei dan ook even graag gezien als een volgetankt polsbandje, zeker nu hun hitje ‘Ophelia’ een nieuwe boost kreeg op Tiktok. Het nummer danste op een hupse piano terwijl Schultz er zijn gloedvolle stem onder parkeerde. Mensen dansten op blote voeten in het rond, handen gingen in de lucht, monden lachten breed.

Op zijn vorig jaar uitgebrachte album Brightside mochten er al eens elektrische gitaren aan zijn sound kietelen, en die zaten nu ook wat meer vooraan, wat zijn titelsong mooi illustreerde. Toch zijn het de verheffende melodieën die het ‘m doen bij The Lumineers. Zoals bij ‘Where we are’, een song over het auto-ongeval dat Schultz overleefde en dat volgens hem symbool stond voor de toestand van de wereld. Vier dagen ver in een zee van mensen voelde de zinsnede ‘I don’t know where we are, but it will be okay’ als een warme arm rond je schouder.

‘Wohoowoos’ vlogen in het rond terwijl de basdrum elk ingetogen moment veranderde in een heftige meeklapper. ‘Flowers in your hair’ rook naar oude hippies en legendarische festivalweides, ‘Leader of the landslide’ leende een stukje uit ‘You can’t always get what you want’ van The Rolling Stones. Een leuze die harder dan ooit als een echo over dit festival galmde.

The Lumineers waren de bries die je verkwikte na een namiddagsiësta. Prettig, aangenaam, maar ook wel een beetje zoals een energiebommetje zonder lont of een kanarie zonder pietje. Echt helemáál opgeladen werd je er niet van, hey ho nog aan toe.

