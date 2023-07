Nova Twins ‘cheerleaders uit de hel’ walsen Rock Werchter plat

Emo, rap en nu-metal klinkt als een duivelse combinatie, maar in de VS zijn ze er al een tijdje verzot op. Live levert dat doorgaans veel show en poses op, maar op Werchter bewezen acts als Machine Gun Kelly en Lil Lotus dat ze muzikaal veel minder om het lijf hebben.

Nova Twins Gezien op 2/7 op Rock Werchter

Nova Twins had ook weinig om het lijf, maar dan letterlijk: zangeres en gitarist Amy Love en bassist Georgia South hadden voor hun Werchterdebuut een donkerblauwe cheerleaderoutfit aangetrokken. Muzikaal kwamen de twee gelaagder uit de hoek.

Het zijn dan ook geen Amerikanen, zoals we op het eerste gezicht dachten, maar wel twee twintigers uit Londen. Nova Twins timmert daar al enkele jaren aan de weg, maar tweede album Supernova forceerde een doorbraak. Na Pukkelpop mocht nu ook Werchter kennismaken met de cheerleaders from hell. Op ‘Cleopatra’ stelde zangeres Love zich onomwonden voor als ‘boss bitch’, ‘samurai’, ‘dancer’ en ‘warrior’. Dat zullen we nog wel zien, dachten we, maar na afloop van de set durfde niemand daar nog aan twijfelen.

Met gewelddadige wraakfantasieën als ‘K.M.B.’ bewees Nova Twins dat ze het niet houden op loze dreigementen. ‘Get my fucking crowbar, take you the graveyard’, zong Love en het was niet om te lachen. Op het eerste gehoor zijn hun nummers een overweldigende aanslag op uw zintuigen, maar luister voorbij de noise en u hoort ook grime en dubstep. Het zijn slimme lokale toevoegingen aan hun geluid, al was het niet altijd duidelijk wat er op tape stond en wat daadwerkelijk live gespeeld werd. Maakt dat uit? Wie in de moshpit zat, beleefde allicht de tijd van zijn leven en een vijfsterrenshow. Wij houden het op een flinke drie: goed, maar zeker niet onvergetelijk.

