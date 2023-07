Gabriels bekeert iedereen tijdens zwoele zondagmis in The Barn op Rock Werchter

De soul en gospel van Gabriels maakten van The Barn even de grootste kerk van het land, met de Amerikanen als zelfverklaarde Belgian Missionary Baptist Church Gospel Choir. Waar zat u eigenlijk, kersvers aartsbisschop Luc Terlinden?

Gabriels Gezien op 2/7 op Rock Werchter

In 2011 eindigde zanger Jacob Lusk nog vijfde in American Idol, maar de voorbije twee jaar wint hij steevast meer fans voor zich als stem van Gabriels. Hij trainde zijn stembanden in kerkkoren en verzorgde al backingvocals voor Diana Ross, Beck en St. Vincent. Samen met Ryan Hope en Ari Balouzian vormt hij de kern van Gabriels, live aangevuld met drie extra muzikanten en nog eens zoveel achtergrondzangeressen.

Aanvankelijk startte Gabriels met een scheve noot: een vervelend gekraak zorgde voor ergernis op en voor het podium. Vanaf een naar de keel grijpend ‘Taboo’ viel alles gelukkig wel in z’n knalrode priestergewaadplooi.

Met enkel een dubbelplaat op zak werd de setlist aangedikt met enkele intermezzo’s en twee geslaagde covers. Een stukje ‘Private dancer’ was een eerbetoon aan Tina Turner dat koude rillingen door een bloedhete Barn joeg. ‘Back to life’ van Soul II Soul verklaarde dan weer de dansvloer voor heropend nadat doorbraaknummer ‘Love and hate in a different time’ halverwege het publiek inspireerde met een bloemlezing aan dansmoves op het scherm achter de band.

De houten vloer daverde geregeld door goedkeurend voetgeroffel, iets wat zichtbaar indruk maakte op de band. Wanneer Lusk het publiek toesprak met een boodschap vol zelf- en naastenliefde, werden die woorden echter beantwoord met respectvolle stilte en instemmend applaus.

Een uurtje: meer had Gabriels niet nodig om Werchter te bekeren. En om gevolg te geven aan hun ‘Love thy neighbor’-oproep: hebben wij vandaag al gezegd dat we jou graag zien?

