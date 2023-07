Grootmoeder doodgeschoten Franse tiener: ‘stop met bussen te vernielen, het zijn de moeders die de bus nemen’

De grootmoeder van Nahel, de 17-jarige die bij een verkeerscontrole nabij Parijs werd doodgeschoten, roept op tot kalmte. ‘Aan de relschoppers zeg ik: stop.’

Zaterdag werd Nahel in Nanterre, een voorstad van Parijs, begraven. Een dag later roept zijn grootmoeder Nadia op om de rellen te stoppen. ‘Dat ze de ruiten niet breken, de scholen en bussen niet beschadigen. Want het zijn de moeders die de bussen nemen, die buiten gaan’, zei ze zondag op de Franse televisiezender BFMTV.

Dinsdag werd Nahel doodgeschoten. Sindsdien heeft Frankrijk elke nacht zware rellen gehad. De nacht van zaterdag op zondag was wel iets rustiger dan de nacht ervoor. Zondag meldden de autoriteiten dat er ’s nachts 719 personen gearresteerd waren, tegenover ruim 1.300 in de nacht ervoor.

Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin kondigde zondagnamiddag aan dat er opnieuw 45.000 politieagenten en gendarmes gemobiliseerd zouden worden.

Zondagavond om 19.30 uur zal president Emmanuel Macron samen met Darmanin en andere ministers vanuit het Elysée een update geven over het geweld in Frankrijk.

