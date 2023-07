Bouchez ‘niet bang om alles te verliezen’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Georges-Louis zonder vrees

‘Ik zal doen wat het beste is voor de partij. Als men denkt dat het beter is dat mijn mandaat wordt verlengd zonder verkiezingen, zal ik dat aanvaarden. Als men me zegt dat er voorzittersverkiezingen nodig zijn, ik vrees ze niet. Ik heb al meermaals aangetoond dat ik niet bang ben om alles te verliezen.’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez vreest de tegenstand in zijn partij niet, zo maakt hij duidelijk in een interview met Le Soir. Zelfs als er daarvoor voorzittersverkiezingen moeten volgen in december.

Bart zonder vrede

N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever waarschuwt in de Nederlandse krant De Telegraaf voor de escalerende maatschappelijke onvrede. Hij constateert een ‘perfect storm’ en besluit: ‘Het volk voelt zich in de steek gelaten.’

En Nederland is nog erger dan Vlaanderen, vindt De Wever. ‘Bij jullie is dat auto-racistische denken, die cultuur van zelfafwijzing zo enorm verstikkend. Maar ik kom veel mensen tegen in Nederland die zoekende zijn (...). Ik ontmoette Caroline van der Plas bij de uitreiking van de Pim Fortuyn Prijs en zag haar regelmatig bevestigend knikken.’

Conner zonder vergadering

De federale regering hield vrijdagavond een barbecue in de tuin van eerste minister Alexander De Croo om het einde van een turbulente week te vieren. ‘Maar nog beter dan samen barbecueën, zou samen vergaderen zijn’, reageert Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in het VTM Nieuws. ‘Er ligt nog heel veel werk op de plank.’

Dan heeft hij het uiteraard over de fiscale hervorming. ‘Het is verstandiger om het nu over een kleiner pakket eens te raken, dan rond de pot te blijven draaien over iets waar je geen akkoord over gaat vinden’, vindt Rousseau. ‘We moeten niet te veel willen beloven.’

Catherine zonder voeling

Catherine Fonck, fractieleider van Les Engagés in de Kamer, twee keer minister in de Franse gemeenschapsregering en (heel) even federaal staatssecretaris, komt bij de verkiezingen van 2024 niet meer op. ‘Op het einde van de week vraag ik mij soms af of ik van nut was’, mijmert ze. ‘Ik heb steeds minder voeling met de politiek, de particratie, het denken op korte termijn, het doen alsof eerder dan iets ondernemen, en met de verlamming die steeds erger wordt.’